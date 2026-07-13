Make-A-Wish: Το ταξίδι της ευχής - Όταν η προσμονή νικάει την ασθένεια

Η Μαρία Χονδρονάσιου, Marketing & Communications Director του Make-A-Wish, εξηγεί γιατί η πραγματική δύναμη μιας ευχής κρύβεται στη διαδρομή και όχι μόνο στην εκπλήρωση.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ευχή είναι η στιγμή της εκπλήρωσής της. Μέσα από τη δική μου εμπειρία στον οργανισμό, πιστεύω ότι η πραγματική της δύναμη βρίσκεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο: στο ταξίδι που ξεκινά πολύ νωρίτερα και συνεχίζεται για πολλά χρόνια μετά.

Η εικόνα που συνήθως μένει σε όλους μας, είναι όταν ένα παιδί βλέπει την ευχή του να γίνεται πραγματικότητα. Η χαρά, η συγκίνηση, η έκπληξη. Όμως το Ταξίδι της Ευχής ξεκινά τη στιγμή που ένα παιδί καλείται να απαντήσει σε μια φαινομενικά απλή ερώτηση:

«Αν μπορούσες να ευχηθείς οτιδήποτε, τι θα ήταν αυτό;»

Το ταξίδι της ευχής και η καθημερινότητα του παιδιού

Τότε, ξεκινά μια διαδρομή που περνά από διαφορετικά στάδια: την εκμαίευση της ευχής, τον σχεδιασμό, την προσμονή, την εκπλήρωση και, τελικά, την επίδραση που έχει στη ζωή του παιδιού. Όταν συζητάμε μαζί του, δεν προσπαθούμε απλώς να μάθουμε τι θα ήθελε να αποκτήσει ή πού θα ήθελε να πάει. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τί θα του έδινε ξανά χώρο να ονειρευτεί. Κι αυτό, ίσως είναι το δικό μας, πολύτιμο, ταξίδι.

Για ένα παιδί που έχει περάσει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του ανάμεσα σε θεραπείες, εξετάσεις, νοσηλείες και αβεβαιότητα, η δυνατότητα να επιλέξει κάτι για τον εαυτό του αποκτά ξεχωριστή αξία. Γιατί, για λίγο, η καθημερινότητα δεν καθορίζεται από την ασθένεια.

Η σκέψη μετακινείται από το «τι συμβαίνει τώρα» στο «τι θα συμβεί μετά». Από το σήμερα στο αύριο και από την αγωνία στην προσμονή. Αυτή η αλλαγή έχει τεράστια δύναμη.

Εύχομαι να αποκτήσω ένα καινούργιο δωμάτιο – Μάντυ, 11, λέμφωμα Hodgkin

Ο επαναπροσδιορισμός και η αναζήτηση νοήματος

Ίσως γι' αυτό οι ιστορίες των παιδιών με αγγίζουν τόσο βαθιά. Όχι γιατί μπορώ να συγκρίνω τη δική μου διαδρομή με τη δική τους, αλλά γιατί κάποια στιγμή στη ζωή μου, χρειάστηκε κι εγώ να επαναπροσδιορίσω τι σημαίνει επιτυχία και ποια κατεύθυνση θέλω να ακολουθήσω, με το δεδομένο ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι η επαγγελματική επιτυχία ακολουθεί μια συγκεκριμένη, σχεδόν προκαθορισμένη πορεία: σπουδές, καριέρα, στόχοι, επόμενα βήματα. Στην πράξη, όμως, ανακάλυψα ότι αυτό που αναζητούσα περισσότερο δεν ήταν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, αλλά να βρίσκω νόημα σε όσα κάνω καθημερινά.

Η διαδρομή μου με οδήγησε από τη Νομική στον χώρο της επικοινωνίας, των οργανισμών και τελικά στον Κόσμο των Ευχών. Εκεί ανακάλυψα τη δυνατότητα να συνδέω τη δουλειά μου με έναν σκοπό που έχει πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.

Μαρία Χονδρονάσιου, Marketing & Communications Director Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Τα στοιχεία της έρευνας και οι μοναδικές ιστορίες

Και αυτή η διαπίστωση δεν είναι μόνο προσωπική. Επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της παγκόσμιας έρευνας του Make-A-Wish, Theory of Change, (2024):

Το 90% των παιδιών ευχής δήλωσαν ότι η εμπειρία τα βοήθησε να κοιτάζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία

Το 92% ανέφερε βελτίωση στη συνολική ευεξία τους.

Πίσω από κάθε ποσοστό υπάρχει ένα παιδί με τη δική του μοναδική ιστορία.

Έχω γνωρίσει παιδιά που μέσα από την ευχή τους ανακάλυψαν ενδιαφέροντα και κλίσεις που αργότερα επηρέασαν τις σπουδές ή την επαγγελματική τους πορεία. Παιδιά που μετά την ευχή τους αγκάλιασαν την ασθένειά τους και είδαν τη ζωή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Υπάρχουν όμως και ευχές που με συγκινούν για έναν διαφορετικό λόγο. Όπως η ευχή της Ελένης, η οποία δεν ζήτησε κάτι για τον εαυτό της. Ευχήθηκε να προσφέρει δώρα σε παιδιά που τα είχαν ανάγκη. Μια ευχή που μας θύμισε ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, η ανάγκη να προσφέρουμε στους άλλους παραμένει ζωντανή.

Ένας κύκλος που συνεχίζεται

Υπάρχουν επίσης παιδιά που, χρόνια μετά την εκπλήρωση της ευχής τους, επιστρέφουν ως εθελοντές, υποστηρικτές ή φίλοι του οργανισμού. Παιδιά που μεγάλωσαν, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ το ταξίδι της δικής τους ευχής και θέλησαν να γίνουν μέρος του ταξιδιού κάποιου άλλου παιδιού.

Τα παιδιά που γνωρίζω μέσα από το Κάνε-Μια-Ευχή μου θυμίζουν καθημερινά κάτι που οι ενήλικες συχνά ξεχνάμε: ότι δεν προχωράμε μόνο χάρη σε όσα έχουμε καταφέρει, αλλά και χάρη σε όσα περιμένουμε.

Εκεί, τελικά, βρίσκεται η πραγματική Δύναμη της Ευχής. Όχι στην ημέρα που εκπληρώνεται, αλλά στο ταξίδι που βοηθά ένα παιδί να ονειρευτεί ξανά.

Λίγα λόγια για το Make-A-Wish Ελλάδος

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3-17 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1996, συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια λειτουργίας, είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make-A-Wish και μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει περισσότερες από 4.300 ευχές παιδιών, δίνοντάς τους το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Η ευχή βοηθά τα παιδιά να ανακτήσουν τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική τους ευεξία. Σύμφωνα με έρευνες, πάνω από το 98% των οικογενειών παιδιών που νοσούν, πιστεύει ότι το ταξίδι της ευχής είναι σημαντικό για κάθε παιδί που νοσεί. Σήμερα, περισσότερα από 17.307 παιδιά 3-17 ετών νοσούν στην Ελλάδα (856 νέες διαγνώσεις ετησίως). Μάθετε περισσότερα στο www.makeawish.gr