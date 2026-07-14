LIFE NOW

Η «πόλη» που κοστίζει λιγότερο από ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

JTeam

14 Ιουλίου 2026

Η «πόλη» που κοστίζει λιγότερο από ένα διαμέρισμα στην Αθήνα
Shutterstock
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Με τα ίδια χρήματα που θα έδινε κανείς για να αποκτήσει ένα μικρό διαμέρισμα στην ελληνική πρωτεύουσα, ίσως μπορεί να αποκτήσει μια μικρή πόλη.

Ένα σπίτι στην Αθήνα ή μια ολόκληρη πόλη στην Αυστραλία; Με τα ίδια χρήματα που θα έδινε κανείς για να αποκτήσει ένα μικρό διαμέρισμα στην ελληνική πρωτεύουσα, ίσως μπορεί να αποκτήσει μια από τις πιο μικρές πόλεις της Αυστραλίας.

Μοιάζει κάπως εξωπραγματικό, αλλά ο οικισμός Cooladdi της Αυστραλίας έχει βγει σε πώληση στην τιμή των 400.000 αυστραλιανών δολαρίων. Δηλαδή περίπου στα 250.000 ευρώ.

Το Cooladdi είναι μια ελάχιστα γνωστή, μικροσκοπική πόλη στην ενδοχώρα του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, που πρωταγωνιστεί το τελευταίο διάστημα σε πολλά δημοσιεύματα από τη στιγμή που τέθηκε προς πώληση έναντι του ποσού που αναφέραμε από τους δύο μοναδικούς κατοίκους και ιδιοκτήτες της, την Κάρολ Γιάροου και τη Τζο Κόρνελ.

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