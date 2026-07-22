12 πράγματα που κάναμε τα καλοκαίρια όσοι μεγαλώσαμε στα '00s (και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ)

Τα καλοκαίρια των παιδιών που μεγαλωσαμε στα ‘00s θυμίζουν πια νοσταλγική σειρά εποχής.

Υπήρχε μια εποχή που το καλοκαίρι σήμαινε τρεις μήνες ανεμελιάς. Ξυπνούσαμε νωρίς μόνο για να δούμε κινούμενα σχέδια, παίζαμε στις αυλές και τις πλατείες μέχρι να νυχτώσει, μετρούσαμε μπάνια, παγωτά και το μεγαλύτερο άγχος μας ήταν να προλάβουμε το αγαπημένο μας video club πριν κλείσει. Αν μεγάλωσες στα '00s, έχεις ζήσει εκείνα τα καλοκαίρια που σήμερα μοιάζουν βγαλμένα από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Πριν τα smartphones και τα social media γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, οι καλοκαιρινές διακοπές ήταν γεμάτες αυθόρμητες στιγμές, παιχνίδι και μικρές συνήθειες που έκαναν κάθε μέρα να μοιάζει ξεχωριστή. Συμφωνούμε; Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από τότε, όμως μερικές λέξεις, εικόνες και ήχοι αρκούν για να μας ταξιδέψουν πίσω στην πιο ξεγνοιαστη περίοδο της ζωής μας.

Αν ανήκεις κι εσύ στη γενιά που μεγάλωσε στα '00s, τότε ετοιμάσου για μια γερή δόση νοσταλγίας μέσα από 12 πράγματα που σημάδεψαν τα καλοκαίρια της παιδικής μας ηλικίας.

Τι κάναμε τα καλοκαίρια όσοι μεγαλώσαμε στα 00’s και πάντα θα αναπολούμε

#1 Νοικιάζαμε ταινίες από video clubs

Η βραδινή βόλτα στο video club ήταν ολόκληρη ιεροτελεστία. Περνούσες ώρα χαζεύοντας τα εξώφυλλα μέχρι να αποφασίσεις ποια ταινία ή ποιο παιδικό θα πάρεις. Και φυσικά, υπήρχε πάντα η απογοήτευση όταν η αγαπημένη σου κασέτα ή το DVD ήταν ήδη νοικιασμένο.

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#2 Ακούγαμε Tokyo Hotel και Μιχάλη Χατζηγιάννη

Ποιος δεν έχει τραγουδήσει το «Monsoon» των Tokyo Hotel ή δεν έχει χορέψει - ή κλάψει - με τα hits του Μιχάλη Χατζηγιάννη; Από την «Αντίστροφη Μέτρηση» και το «Για Σένα» μέχρι το «Πάρτι», κάθε καλοκαίρι είχε τα soundtracks του, τα οποία ακούγαμε στα CD που είχαμε γράψει μόνοι μας.

#3 Κάναμε μπάνιο με το λάστιχο

Μπάνιο το καλοκαίρι σήμαινε λάστιχο στην αυλή και ξέβγαλμα μετά τη θάλασσα. Σε αυτό το σημείο, να μην ξεχάσουμε τα μπουγέλα που ήταν ένα από τα πιο διασκεδαστικά κομμάτια του καλοκαιριού.

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#4 Κάναμε συλλογές (αυτοκόλλητα, κονκάρδες, κοχύλια, πέτρες)

Γυρίζαμε από τις διακοπές με σακούλες γεμάτες «θησαυρούς». Τα κοχύλια από την παραλία και οι περίεργες πέτρες βρίσκονταν στην κορυφή της λίστας. Βέβαια, ποιος ξεχνάει τις συλλογές από αυτοκόλλητα και κονκάρδες που τις φυλάγαμε λες και είχαν ανεκτίμητη αξία; Αλήθεια, τις έχεις πετάξει ή τις κρατάς ακόμα;

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#5 Μετρούσαμε παγωτά και μπάνια

Τα παιδιά των 00’s μετρούσαν μπάνια στη θάλασσα και παγωτά. Κάθε Σεπτέμβρη, αυτός που είχε σημειώσει τον μεγαλύτερο αριθμό, θεωρούταν ότι είχε το πιο «επιτυχημένο» και σίγουρα όμορφο καλοκαίρι.

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#6 Ξυπνούσαμε με Baby Looney tunes, Scooby Doo και Tom & Jerry

Ακόμα κι αν κοιμόμασταν αργά, το πρωί ξυπνούσαμε μόνοι μας για να προλάβουμε τα αγαπημένα μας παιδικά. Με ένα μπολ δημητριακά ή φρυγανιές με βούτυρο και μαρμελάδα στο χέρι, καθόμασταν μπροστά στην τηλεόραση μέχρι να μας φωνάξουν να ετοιμαστούμε για τη θάλασσα.

#7 Τρώγαμε γιαούρτια Danonino και Junior

Ήταν σχεδόν στάνταρ στο ψυγείο του σπιτιού, του εξοχικού ή αυτό των παπούδων. Τα τρώγαμε για πρωινό, για απογευματινό ή απλώς επειδή τα βρήκαμε μπροστά μας. Και πολλές φορές διαλέγαμε γεύση περισσότερο από το χρώμα της συσκευασίας παρά από το ίδιο το γιαούρτι.

#8 Πίναμε Caotonic

Το Caotonic είναι ένα από εκείνα τα ροφήματα που είχαν συνδεθεί με τα παιδικά καλοκαίρια. Ένα ποτήρι κρύο κακάο το πρωί ή το απόγευμα μετά το παιχνίδι ήταν αρκετό για να νιώθεις ότι πήρες την απαραίτητη «ενέργεια» για να συνεχίσεις.

#9 Γλυκό σήμαινε κουκουρούκου (και μετά βάζαμε τα αυτοκόλλητα στο άλμπουμ)

Δεν αγοράζαμε την κουκουρούκου μόνο γιατι θέλαμε να φάμε ένα γλυκό, αλλά και την έκπληξη που είχε μέσα. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να ανοίξουμε τη συσκευασία και να δούμε ποιο αυτοκόλλητο πετύχαμε. Αν, μάλιστα, μας έλειπε από το άλμπουμ, κάναμε πάρτι. Τα διπλά ήταν πάντα για ανταλλαγή.

#10 Εσμεράλντα, Μαρία της Γειτονιάς, Τσικιτίτας, Ατρόμητοι και δεν γράφω τίποτα άλλο

Τα μεσημέρια του καλοκαιριού είχαν πάντα μια τηλεόραση ανοιχτή. Δεν είχε σημασία αν ήσουν παιδί ή αν έλεγες ότι «δεν βλέπεις σαπουνόπερες». Κάποια στιγμή θα καθόσουν κι εσύ μπροστά στην τηλεόραση μαζί με τη μαμά, τη γιαγιά ή την αδερφή σου. Ξέραμε ποια ήταν η Σοράγια, λυπόμασταν την Εσμεράλντα, τραγουδούσαμε το τραγούδι από τις Τσικιτίτας και θέλαμε να είμαστε μέλος της παρέας των Ατρόμητων.

#11 Παίζαμε με Barbie, Action Man και κάρτες Πόκεμον

Τα παιχνίδια απλώνονταν σε όλο το σπίτι ή την αυλή. Οι Barbie αποκτούσαν σπίτια από κουτιά παπουτσιών, οι Action Man ζούσαν τις πιο επικίνδυνες αποστολές και οι κάρτες Pokémon έβγαιναν από τις θήκες τους για ατελείωτες ανταλλαγές και διαφωνίες για το ποια ήταν πιο δυνατή.

#12 Κάναμε τατουάζ με νερό

Τα προσωρινά τατουάζ ήταν απαραίτητο καλοκαιρινό αξεσουάρ. Τα βρίσκαμε στις τυχερές σακούλες ή στις συσκευασίες με γαριδάκια, βάζαμε λίγο νερό, περιμέναμε με ανυπομονησία λίγα δευτερόλεπτα να αποτυπωθεί το σχήμα και μετά κυκλοφορούσαμε υπερήφανοι με έναν σκορπιό, έναν δράκο, μια πεταλούδα στο χέρι ή ένα κύμα στο σώμα μας.