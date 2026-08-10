Πράσσα: Η παραλία της Κιμώλου που μαγεύει με τα νερά της

Στην Κίμωλο θα βουτήξετε σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες των Κυκλάδων. Πεντακάθαρα τιρκουάζ νερά, ολόλευκη χοντρή άμμος και θαλασσινές σπηλιές δημιουργούν ένα παραδεισένιο σκηνικό.

Η Κίμωλος, η «μικρή αδερφή» της Μήλου, είναι ένα ιδιαίτερο νησί, γνωστό για την ηρεμία και την απλότητά του. «Κίμωλό μου, παράδεισό μου!», λένε συχνά γι’ αυτήν οι ντόπιοι και όταν θα βρεθείτε στο νησί θα καταλάβετε τι εννοούν. Το Χωριό με το κυκλαδίτικο χρώμα, το μεσαιωνικό κάστρο με τη μαγευτική θέα, αλλά και οι παραλίες με τα υπέροχα νερά συνθέτουν τη γοητευτική εικόνα του νησιού.

Όταν επισκεφθείτε την Κίμωλο, μια βουτιά στα Πράσσα επιβάλλεται. Η συγκεκριμένη παραλία θεωρείται από πολλούς η ωραιότερη του νησιού. Τα Πράσσα βρίσκονται στο βορειανατολικό τμήμα της Κιμώλου, εντός του όρμου Πηγάδι, σε απόσταση περίπου 6 χλμ. από το λιμάνι.

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