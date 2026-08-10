Ηθοποιός του Harry Potter άνοιξε OnlyFans: «Τα έσοδα έσωσαν πραγματικά τη ζωή μας»

Από το Harry Potter στο OnlyFans. Η Jessie Cave έβγαλε σε έναν χρόνο περισσότερα χρήματα απ' όλη την καριέρα της.

Περισσότερα χρήματα μέσα σε έναν χρόνο από το OnlyFans από όσα είχε κερδίσει σε σχεδόν δύο δεκαετίες ως ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει βγάλει η Jessie Cave, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις ταινίες «Harry Potter».

Η 39χρονη ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Lavender Brown, μίλησε στους Times για την απόφασή της να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα, αποκαλύπτοντας ότι μόνο την πρώτη ημέρα κατάφερε να κερδίσει 15.000 λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 17.000 ευρώ.

«Έχω κερδίσει εύκολα περισσότερα μέσα σε έναν χρόνο από όσα κέρδισα σε ολόκληρη την καριέρα μου ως ηθοποιός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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