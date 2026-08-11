20 πασίγνωστες τηλεοπτικές σειρές που μοιάζουν υπερβολικά μεταξύ τους

Από το Ρετιρέ και τις Μικρές Αμαρτίες, μέχρι την ελληνική έκδοση των Friends και την σειρά του Πάνου Κοκκινόπουλου που έδειξε «κάτι» από το Sopranos!

Δεν είναι παράξενο ή απαραίτητα κακό μια τηλεοπτική σειρά να μοιάζει υπερβολικά με μια άλλη. Πολλές φορές η ομοιότητα παραπέμπει σε φόρο τιμής, σε έμπνευση του ενός τηλεοπτικού δημιουργού από τον άλλο. Άλλες, αυτή η ομοιότητα είναι περισσότερο αντιγραφή, ξεπατικωσούρα και συμβαίνει κάπως άγαρμπα.

Παρακάτω καταγράψαμε περιπτώσεις που συνέβησαν και το ένα και το άλλο!

Το Ρετιρέ - Μικρομεσαίοι - Μικρές Αμαρτίες

O Γιάννης Δαλιανίδης κατέχει μια πρωτιά που ίσως και να είναι παγκόσμια: Αντέγραψε τον εαυτό του! Το «Ρετιρέ» (1990-92) θρυλείται πως θα πήγαινε και για τρίτη σεζόν, αλλά η παραγωγή δεν τα είχε βρει στο οικονομικό με ορισμένες εκ των πρωταγωνιστριών, γι' αυτό και τελείωσε ξαφνικά. Στη συνέχεια είδαμε τους «Μικρομεσαίους», μια σειρά με τις ίδιες θεματικές πάνω-κάτω, με αρκετούς εκ των ηθοποιών του «Ρετιρέ» και κάποιες προσθήκες (Ζωζώ Σαπουντζάκη, Μάρθα Καραγιάννη!). Οι «Μικρές Αμαρτίες» ήρθαν πολύ αργότερα, το 2002, με τα ίδια ακριβώς σενάρια, αλλά με αρκετές νέες εμφανίσεις (Άννα Παναγιωτόπούλου!).

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