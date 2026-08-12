Η γνώμη των Ελλήνων για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Επτά στους δέκα θεατές (71%) την αξιολογούν πολύ ή αρκετά θετικά.

Ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό κοινό αφήνει η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με το 90% των Ελλήνων να γνωρίζει ή να έχει ακούσει για την ταινία και σχεδόν έναν στους δύο (48%) να έχει ήδη συμμετάσχει σε συζητήσεις γύρω από αυτήν. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Κάπα Research, η παραγωγή φαίνεται να ξεπερνά τα στενά κινηματογραφικά όρια, καθώς οι θεατές τη συνδέουν με τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, τον τουρισμό και την επαφή των νεότερων γενεών με την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 79% όσων έχουν δει την ταινία θεωρεί πως αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, ενώ το 75% εκτιμά ότι μπορεί να ενισχύσει τον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια στιγμή, επτά στους δέκα θεατές αξιολογούν θετικά την ταινία, χωρίς πάντως να λείπουν οι ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Νόλαν μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος.

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