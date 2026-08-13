Ολυμπιονίκης στο skate πέτυχε το ακατόρθωτο: Συγχρόνισε το άλμα του με την έκλειψη του Ηλίου

Σαν καρέ από ταινία ήταν αυτό που πέτυχε Ολυμπιονίκης στο skate, ο οποίος κατάφερε να συγχρονίσει το άλμα του με την έκλειψη Ηλίου, χαρίζοντας μαγικές εικόνες.

Νούμερο ένα θέμα παγκοσμίως έγινε η χθεσινή ολική έκλειψη Ηλίου, και όχι άδικα καθώς είναι κάτι που συμβαίνει πραγματικά μια φορά στη ζωή σου, αλλά και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Την ίδια στιγμή που όλοι περίμεναν να βάλουν τα ειδικά γυαλιά τους, ένας Ολυμπιονίκης του skateboard αποφάσισε να κάνει το βήμα και να επιχειρήσει το «άλμα της ζωής του».

Ο Ντάνι Λεόν, ο οποίος και παλιά είχε επιχειρήσει φοβερά κόλπα που ανεβάζει τα βίντεο στα social, ανέβηκε στο skate, πήρε φόρα και χάρισε ένα από τα πιο σπουδαία στιγμιότυπα καθώς κατάφερε να συγχρονιστεί με τη στιγμή της έκλειψης.

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