Δύο πόλεις στην Ελλάδα με το καλύτερο street food στη Γη

Ποια πόλη είναι η πρωταθλήτρια του street food με κριτήρια όπως ο αριθμός των επιλογών φυτικής προέλευσης και η συνολική ικανοποίηση των πελατών.

Το street food μπορεί σε ποιότητα να ξεπεράσει ακόμη και τα καλύτερα εστιατόρια αν ξέρει κανείς πού να πάει - και η εύρεση των καλύτερων σημείων είναι μία από τις συναρπαστικότερες περιπέτειες, με την Ελλάδα να κατακτά δύο θέσεις. Μια νέα ανάλυση από την Radical Storage, η οποία ανέλυσε 200 από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο, βρήκε τις πόλεις με το καλύτερο το street food, με δύο πόλεις στη χώρα μας να βρίσκονται στο Τοπ 5.

Η λίστα εξέτασε πράγματα όπως η πυκνότητα των σημείων πώλησης street food, οι αξιολογήσεις των πελατών, η προσιτή τιμή και η διαθεσιμότητα χορτοφαγικών και vegan επιλογών. Αυτές είναι οι πέντε κορυφαίες πόλεις για όσους αναζητούν εξαιρετικό street food ενώ ταξιδεύουν.

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