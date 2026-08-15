15 εντυπωσιακές Παναγίες του Αιγαίου: Παράδοση και τοπία που κόβουν την ανάσα

Στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, μικρές και μεγάλες εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία, μοιάζουν με πίνακας ζωγραφικής.

Φημισμένες εκκλησίες και μονές χτισμένες σε μοναδικές τοποθεσίες, οι Παναγίες του Αιγαίου συγκεντρώνουν πιστούς και τουρίστες τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αποτελούν μνημεία που μαρτυρούν τη βυζαντινή αλλά και την αρχιτεκτονική ιστορία του τόπου μας και αξίζουν μια επίσκεψη ώστε να ανακαλύψουμε από κοντά τη μοναδική ομορφιά τους που εναρμονίζεται με το νησιώτικο τοπίο.

Από την Παναγία στην Τήνο με τα χιλιάδες τάματα μέχρι την Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό που κρέμεται από τον γκρεμό και τη Χρυσοπηγή στη Σίφνο που είναι χτισμένη σχεδόν μέσα στη θάλασσα, συγκεντρώσαμε 15 εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία με φόντο το μαγικό τοπίο του Αιγαίου.

Παναγία Κανάλα, Κύθνος

Χτισμένη σε μια από τις πιο ωραίες πευκόφυτες παραλίες της Κύθνου, η Παναγία Κανάλα είναι προστάτιδα του νησιού και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η εκκλησία φιλοξενεί την περίφημη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο του 16ου αιώνα, που σύμφωνα με την παράδοση βρέθηκε στον όρμο της Κανάλας από ψαράδες. Ο ναός που ξαναχτίστηκε στη θέση του προηγούμενου, περιβάλλεται από λουλούδια και ξεχωρίζει για την πλακόστρωτη πλατεία του. Κάθε Δεκαπενταύγουστο η Κύθνος γιορτάζει με μεγάλο πανηγύρι, λιτανεία της εικόνας και παραδοσιακό κυκλαδίτικο γλέντι δίπλα στο κύμα.



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