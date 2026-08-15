Millenials ενωθείτε: Το MySpace επιστρέφει και κανείς δεν ήταν έτοιμος γι'αυτό

Blast from the past αποτελεί η είδηση πως η δημοφιλής κατά τις αρχές του 2000 πλατφόρμα MySpace επιστρέψει για μια δεύτερη ευκαιρία.

Το MySpace, ένα από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα της δεκαετίας του 2000, φαίνεται πως ετοιμάζεται για μια δεύτερη ευκαιρία, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η νοσταλγία για ένα πιο προσωπικό και λιγότερο αλγοριθμικό διαδίκτυο, αναφέρει το BBC.

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες της πλατφόρμας, τα αδέλφια Τιμ και Κρις Βάντερχουκ, έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν την επανακυκλοφορία του MySpace, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία ή λεπτομέρειες για το νέο εγχείρημα. Η πρόθεσή τους έγινε γνωστή μέσα από το ντοκιμαντέρ «MySpace», ενώ εκπρόσωπος της Viant, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια νεότερη ανακοίνωση.

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