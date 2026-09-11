Τα πρότζεκτ που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης: Οι εμφανίσεις και το νέο τραγούδι

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μπει σε φάση προετοιμασίας μια απόλυτα δημιουργικής χρονιάς με πολλά πρότζεκτ τα οποία δεν πρόλαβε δυστυχώς να υλοποιήσει.

Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη και οι λεπτομέρειες που βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες που ο δημοφιλής καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια συνεχίσουν να συγκλονίζουν την κοινή γνώμη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μπει σε φάση προετοιμασίας μια απόλυτα δημιουργικής χρονιάς με πολλά πρότζεκτ τα οποία δεν πρόλαβε δυστυχώς να υλοποιήσει.

Αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε προγραμματίσει μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι Γιώργου Μαζωνάκη την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

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