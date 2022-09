Νύχτες Πρεμιέρας 2022: Οι ταινίες που πρέπει να δεις στο φετινό φεστιβάλ

Τι δεν πρέπει να χάσετε

Το τέλος του Σεπτεμβρίου σηματοδοτείται πάντα από το μεγαλύτερο ελληνικό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Οι Νύχτες Πρεμιέρας γεμίζουν την Αθήνα με ταινίες, αφιερώματα, ελληνικές μικρές ιστορίες αλλά και πάρτι που θα μάς κάνουν να αφήσουμε τον καναπέ μας για 10 μέρες, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου.

Φέτος θα βρεις τα πάντα. Από εμπορικές ταινίες, όπως το Bros του Billy Eichner, μέχρι queer αφιέρωμα, τη ζωή του David Bowie, μία μικρή μνεία στον Jean-Luc Godard, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες εβδομάδες, κλασικά διαμάντια όπως το Chinatown, καινούριες φεστιβαλικές ταινίες, που έρχονται να ταράξουν το μέσα μας.

Κηρύσσουμε την έναρξη του φεστιβάλ και σας προτείνουμε τι δεν πρέπει να χάσετε. Ραντεβού στις αίθουσες των: Άστορ, Ιντεάλ, Δαναός 1 και 2, Άστυ, και Τριανόν.

Ελληνικές Μικρές Ιστορίες-Διαγωνιστικό

Ένας από τους βασικούς στόχους του φεστιβάλ κάθε χρόνο, είναι να αναδεικνύει νέα ταλέντα και να παρουσιάζει πολλές ιστορίες μικρού μήκους, επιλέγοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες. Στη λήξη του φεστιβάλ, δίνεται το βραβείο κι εσύ μπορείς να ενημερωθείς για το καθημερινό πρόγραμμα στο Δαναός 1.

Μουσική

Δύο είναι τα αφιερώματα που δεσπόζουν στο φετινό φεστιβάλ και δεν είναι να τα χάσεις. Το πολυαναμενόμενο Moonage Daydream είναι το ντοκιμαντέρ του Μπρετ Μόργκεν για τη ζωή, το έργο, τη φιλοσοφία ενός σπουδαίου δημιουργού. Του David Bowie.Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα , την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στο The Mall Athens: VMAX SPHERA.

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από την άλλη, ο σπουδαίος Ένιο Μορικόνε μιλά στην κάμερα για τη ζωή του, σε ένα ντοκιμαντέρ κεφαλαιώδους πολιτιστικής σημασίας. Παρουσία του Μάρκο Μορικόνε, γιου του μεγάλου συνθέτη. 1η Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Αφιέρωμα: Queer Britannia

Queer ταινίες που γυρίστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία πριν από δεκαετίες, σε μία άλλη εποχή, όπου δεν σου επιτρεπόταν να είσαι ο εαυτός σου. Ξεχωρίσαμε «Το Φιλί της Πεταλούδας», του 1995, για ένα γυναικείο ντουέτο, που από θύμα και θύτρια, γίνονται ζευγάρι και σκορπούν τον θάνατο στην επαρχιακή Αγγλία. Ένα λεσβιακό love story γεμάτο ανατροπές, που ήταν και η αρχή για τον σκηνοθέτη Michael Winterbottom.

Ταινίες στις Νύχτες Πρεμιέρας

Bros

Ο Billy Eichner ήθελε να δει μία ρομαντική κομεντί με την οποία μπορεί να ταυτιστεί και αυτή είναι η πρώτη gay εκδοχή της από μεγάλο στούντιο. Ανατρέπουν τα στερεότυπα και μάς μυούν στον έρωτα, την εποχή του Grindr.

Γαμήλιες Περιπέτειες

Όταν ένα κορίτσι μεγαλώνει με την ιδέα ότι ο γάμος θα λύσει όλα τα προβλήματα και είναι ο μοναδικός σκοπός στη ζωή. Και ενώ υπέκυπτε σε κοινωνικές νόρμες, το σώμα αντιδρούσε. Μία υπέροχη ιστορία που ζωντανεύει η σκιτσογράφος και σκηνοθέτιδα Σίνιε Μπάουμαν.

Γκοντάρ

Ένα επίκαιρο ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο του κινήματος nouvelle vague, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ταινίες και έγινε η μεγαλύτερη επιρροή για τους μεταγενέστερους.

Το Μενού

Ένα ζευγάρι βρίσκεται σε ένα απομονωμένο νησί για να δοκιμάσει πριβέ το εκλεκτό μενού γευσιγνωσίας ενός σεφ. Ένα κράμα κοινωνικής σάτιρας και τρόμου, με τους Anya Taylor Joy και Ralph Fiennes στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Armageddon Time

Ένα τραγούδι των Clash έγινε η αφορμή του τίτλου και τα παιδικά βιώματα του σκηνοθέτη James Gray η αφορμή της πλοκής. Ο Jeremy Strong υποδύεται έναν σκληρό πατέρα, και παππούς είναι ο Anthony Hopkins.

Aftersun

Η ταινία που μάγεψε το Φεστιβάλ Βενετίας και έχει επιτέλους trailer είναι άλλο ένα ταξίδι στην παιδική ηλικία, αυτή τη φορά της σκηνοθέτιδας Charlotte Welles και στο ταξίδι που έκανε με τον πολύ νέο πατέρα της στην Τουρκία. Μία σπαρακτική ιστορία για την ενηλικίωση.

Joyland

Ο φετινός Queer Φοίνικας ανήκει στο Joyland από το Πακιστάν και την ιστορία ενός αγοριού που μπαίνει κρυφά σε ερωτικό χορευτικό θίασο και ερωτεύεται ένα τρανς μέλος.

Meet Me In The Bathroom

Ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, με ένα ντοκιμαντέρ που επιστρέφει σε υπέροχα συγκροτήματα, όπως οι Strokes, οι Interpol και άλλα, με νιότη, παλμό, ταλέντο αλλά κυρίως μουσική.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ