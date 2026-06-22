Τα τρία πιο διάσημα πιάτα της ταϊλανδέζικης κουζίνας που πρέπει να δοκιμάσεις

Ο Μπάμπης Ασκερίδης, ο σεφ που ξέρει καλύτερα από τον καθένα την Thai φιλοσοφία και γεύση μας μαθαίνει τα μυστικά των Tom Kha Gai, Yam Khai Dao και Som Tum

Αν επιχειρήσουμε κάπως να συμπυκνώσουμε τα συμπεράσματα μας για τη φετινή γαστρονομική χρονιά, πέρα από το ξεσάλωμα με τις γαστροταβέρνες παρατηρήσαμε μια σαφή έξαρση της ασιατικής κουζίνας με έμφαση στην Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη.

Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση έχει ξεκινήσει να παγιώνεται ένα ενδιαφέρον από το ελληνικό κοινό, που όχι μόνο ψάχνει να δοκιμάσει, να μάθει υλικά αλλά κανονίζει και συχνά ταξίδια με προορισμό την Μπανγκόκ. Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης είναι αλήθεια ότι φιγουράρει πλέον στις κορυφές της υψηλής γαστρονομίας μετρώντας δεκάδες αστέρια και διακρίσεις.

Στην πόλη μπορούμε να βρούμε καλή Thai κουζίνα που βαστάει τις παραδοσιακές συνταγές και μπορούμε να εντοπίσουμε στις ασιατικές αγορές και κάποια από τα υλικά.

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