Ronds de Sorcières: Μια έκθεση κεραμικής για τους αθέατους κόσμους που αναπτύσσονται κάτω από την επιφάνεια

12 κεραμικά αγγεία. 1 κυκλική εγκατάσταση. 1 έκθεση που αντλεί έμπνευση από τους μυστηριώδεις σχηματισμούς των μανιταριών και τους αόρατους δεσμούς που ενώνουν τόπους, σώματα και μορφές

Υπάρχουν σχηματισμοί στη φύση που μοιάζουν να κρύβουν κάτι περισσότερο από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Οι κύκλοι των μανιταριών, στη λαϊκή φαντασία, έχουν συνδεθεί με τόπους μυστηρίου, μαγικά περάσματα και σημεία όπου ο ορατός κόσμος συναντά έναν άλλον, κρυμμένο.

Από αυτή την αθέατη, σιωπηλή και διαρκώς εξελισσόμενη δομή αντλεί έμπνευση η έκθεση Ronds de Sorcières της Μαρίας Αλεξίου, που παρουσιάζεται από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2026 στην Αθήνα, σε επιμέλεια της Δέσποινας Τζάνου.

Στο κέντρο της έκθεσης βρίσκεται μια νέα εγκατάσταση από δώδεκα κεραμικά αγγεία, τοποθετημένα σε κυκλική σύνθεση. Η διάταξή τους παραπέμπει στα μοτίβα ανάπτυξης του Clitocybe Nebularis, ενός μανιταριού που εμφανίζεται συχνά σε δακτυλιοειδείς σχηματισμούς, φανερώνοντας την παρουσία ενός πολύ μεγαλύτερου υπόγειου δικτύου.

Η αναφορά στους μύκητες ανοίγει έναν διάλογο με όλα όσα αναπτύσσονται αργά, αθόρυβα και συχνά μακριά από το βλέμμα. Τα δώδεκα κεραμικά αγγεία δεν λειτουργούν ως μεμονωμένα αντικείμενα, αλλά ως μέρη ενός ευρύτερου κύκλου, όπου η ύλη, ο χρόνος και ο χώρος συνδέονται μέσα από σχέσεις συνύπαρξης και μεταμόρφωσης.

Παράλληλα, παρουσιάζεται βίντεο της εικαστικού Μυρτώς Γρηγορίου, γυρισμένο με κάμερα Super 8 στον Λόφο Φιλοπάππου. Το έργο ακολουθεί τα κεραμικά της Αλεξίου στο τοπίο, εξετάζοντας πώς μια μορφή αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίζεται και το βλέμμα μέσα από το οποίο γίνεται αντιληπτή.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η Γαλλίδα καλλιτέχνιδα και παραγωγός OKO DJ, με έδρα την Αθήνα, θα παρουσιάσει ένα ειδικά διαμορφωμένο τρίωρο DJ set, προσεγγίζοντας τον ήχο ως μέσο σύνδεσης, συλλογικής ακρόασης και κοινής εμπειρίας.

