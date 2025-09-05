Ενθουσιασμός ήταν και πάει: Το πρώτο teaser της ταινίας “Ανεμοδαρμένα Ύψη” επιβεβαίωσε τις αντιδράσεις της δοκιμαστικής προβολής

Παρά τις επικρίσεις, η ταινία πιστεύουμε πως θα πάει καλά - είναι πολλοί οι θαυμαστές του μυθιστορήματος

Πριν λίγες ώρες, η Warner Bros. κυκλοφόρησε ένα πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2026. Ωστόσο, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες για την ερωτική ιστορία της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ αντίστοιχα, που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ.

Το μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1847 και ακολουθεί τη σχέση μεταξύ των οικογενειών Έρνσο και Λίντον στην επαρχιακή Γιορκσάιρ, καθώς και την ταραχώδη σχέση μεταξύ της Κάθριν και του Χίθκλιφ. Η υπόθεση τοποθετείται χρονολογικά στο 1700. Το teaser ξεκινά με το τραγούδι της Charli XCX, "Everything is romantic”, ενώ δείχνει την, εμφανώς αναστατωμένη, Κάθριν να σκέφτεται τον Χίθκλιφ, ο οποίος της λέει πως θα την ακολουθήσει «σαν σκύλος μέχρι το τέλος του κόσμου».

Το teaser αν και δεν έδωσε πολλές πληροφορίες, παρά μόνο μία μικρή γεύση των δύο πρωταγωνιστών, σχολιάστηκε για διάφορες λεπτομέρειες: όπως το νυφικό που φοράει σε ένα στιγμιότυπο η Μάργκοτ Ρόμπι και παραπέμπει στη δεκαετία του 1980. Όπως γράφει ο Independent, το εν λόγω νυφικό είχε έτσι κι αλλιώς δεχθεί κριτική, από φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί για την ταινία. Τώρα, αρκετοί είναι εκείνοι που το θεωρούν προβληματικό, αφού δεν ταιριάζει με την εποχή που εκτυλλίσεται το βιβλίο.

Στο μεταξύ, επικρίσεις είχε δεχθεί και η επιλογή του Ελόρντι, αφού στο βιβλίο ο χαρακτήρες περιγράφεται με σκούρα μαλλιά, σκούρα μάτια, σκούρο δέρμα και θεωρείται πως καταγωγή Ρομά. Ένα άλλο αμφιλεγόμενο σημείο, σύμφωνα με αναγνώστες της Μπροντέ, είναι ότι οι δύο ηθοποιοί δεν είναι στην κατάλληλη ηλικία για τους ρόλους τους, καθώς οι χαρακτήρες είναι έφηβοι για μεγάλο μέρος της πλοκής του βιβλίου.

Η υπεύθυνη κάστινγκ, Κάρμελ Κόκραν, δήλωσε πως αν κάποιοι ενοχλήθηκαν από τις επιλογές των ηθοποιών, τότε το σκηνικό θα τους σοκάρει ακόμη περισσότερο: «Υπήρχε ένα σχόλιο στο Instagram που έλεγε ότι η υπεύθυνη κάστινγκ πρέπει να εκτελεστεί», είπε η ίδια στο φεστιβάλ Sands Film Festival στο Σεντ Άντριους της Σκωτίας, σύμφωνα με το Deadline, και συνέχισε:«Αλλά περιμένετε να το δείτε πρώτα και μετά αποφασίστε αν θέλετε να με πυροβολήσετε ή όχι. Δεν είναι ανάγκη να είναι ακριβές. Είναι απλώς ένα βιβλίο. Δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Είναι τέχνη. Σίγουρα κάποιοι λάτρεις της αγγλικής λογοτεχνίας δεν θα είναι ευχαριστημένοι. Περιμένετε να δείτε το σκηνικό, γιατί αυτό είναι ακόμη πιο σοκαριστικό».

Στέρεψε ο ενθουσιασμός για τα “Ανεμοδαρμένα Ύψη”

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη ήταν από τις ταινίες που είχαν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, ωστόσο μετά το teaser οι θαυμαστές δεν δείχνουν τον ίδιο ενθουσιασμό, αφήνοντας σχόλια του τύπου «είναι όμορφη οπτικά, αλλά εντελώς κενή». Κάποιος έγραψε στο Χ: «Το να απογυμνώνεις τα 'Ανεμοδαρμένα Ύψη' από την ταξική και φυλετική του ετερότητα για να πουλήσεις ένα καυτό ρομάντζο, με εξοργίζει πραγματικά».

Από την άλλη, δεν είναι μόνο το teaser που συνοδεύτηκε από ανάμεικτες κριτικές, καθώς συνέβη το ίδιο και σε δοκιμαστική προβολή του προηγούμενου μήνα. Το κοινό την χαρακτήρισε υπερβολικά σεξουαλικά και τονικά επιθετική, καθώς και πως είχε ομοιότητες με την «στυλιζαρισμένη διαστροφή» που είδαμε στη σκοτεινή κωμωδία της Φένελ, Saltburn, του 2023.

Πάντως, όπως γράφουν ξένα δημοσιεύματα, δεν είναι να απορεί κανείς γιατί την χαρακτήρισαν έτσι, καθώς η ταινία ξεκινά με μία δημόσια εκτέλεση, με τον καταδικασμένο να εκσπερματώνει κατά τη διάρκεια της. Αυτό προκαλεί μία οργιαστική φρενίτιδα στο πλήθος, σε σημείο που μία καλόγρια «χαϊδεύει» τη σορό.

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη θα κυκλοφορήσουν στις 13 Φεβρουαρίου και είναι δεδομένο πως θα προκαλέσουν συζήτηση. Η Warner Bros., που έδωσε 80 εκατ. δολάρια στη διεκδίκηση της ταινίας, έναντι των 150 εκατ. δολαρίων του Netflix, πιστεύει σε μια επιτυχία στις εισπράξεις.