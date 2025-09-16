«Springsteen: Deliver Me from Nowhere»: Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ δεν μιμείται τον Σπρίνγκστιν, τον ζωντανεύει - Δεύτερο trailer για το πολυαναμενόμενο biopic

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ εκτός από σεφ, είναι και καλός τραγουδιστής

Ένα ακόμη biopic θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε λίγες ημέρες από σήμερα, το οποίο αν έχει ανάλογη επιτυχία με εκείνο του Μπόμπ Ντίλαν, που τον υποδύθηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, τότε δεν αποκλείται να δούμε και το «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» να βρίσκεται στην κούρσα των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ. Ο πάντα υπέροχος Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ υποδύεται τον Μπρους Σπρίνγκστιν και αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία, τόσο συναρπαστική όσο και ο εμβληματικός τραγουδιστής.

Ένα πρώτο trailer είχε κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, με τον κόσμο να εντυπωσιάζεται με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, που εκτός από σεφ μπορεί να είναι και ένας τύπος, που παίζει την κιθάρα του και τα δίνει όλα στη σκηνή. Μόλις χθες, η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη, το ίδιο ατμοσφαιρικό.

Αυτό που καταλαβαίνει κανείς από τα δύο trailer, είναι ότι ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ δεν προσπαθεί να μιμηθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν, αλλά να τον ζωντανέψει, με έμφαση στη φωνή και στα συναισθήματα. Και αυτό είναι πιο σημαντικό, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Από κάποια πλάνα, είναι ξεκάθαρο πως δεν θα δούμε ένα biopic που θα αφηγείται στιγμές από τη ζωή του, αλλά κάτι ακόμα πιο προσωπικό.

Τι ακριβώς θα δούμε στο «Springsteen: Deliver Me from Nowhere»

Το «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» καταγράφει τη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ Nebraska του Μπρους Σπρίνγκστιν, το μακρινό 1982. Εστιάζει σε μια σκοτεινή και καθοριστική περίοδο της ζωής του, που αντί να κυνηγήσει τη δόξα και την εμπορική επιτυχία, προτίμησε να ηχογραφήσει έναν ωμό, ακουστικό δίσκο στο δωμάτιό του, με μια απλή τετρακάναλη κονσόλα. Κι όμως αυτό θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του. Ένα έργο που αναφέρεται σε ψυχές που αναζητούν έναν λόγο να πιστέψουν.

«Το Nebraska είναι το σημείο όπου ο Μπρους διάλεξε την αλήθεια αντί για τις προσδοκίες, μια επιλογή που εξακολουθεί να αντηχεί σε ό,τι έχει γράψει από τότε. Σε εκείνο το σταυροδρόμι, θα μπορούσε να είχε κυνηγήσει τα φώτα της δημοσιότητας και τον ήχο των γεμάτων αρένων, αλλά αντ’ αυτού γύρισε προς τα μέσα, έχοντας μόνο τη σιωπή, μια τετρακάναλη κονσόλα και το θάρρος να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Το γεγονός ότι μου εμπιστεύτηκε να αφηγηθώ αυτήν την ιστορία - το πιο ευάλωτο κεφάλαιο της ζωής του- είναι η μεγαλύτερη τιμή που είχα ποτέ ως σκηνοθέτης», εξηγεί ο Σκοτ Κούπερ.

Με τη σειρά του ο Μπρους Σπρίνγκστιν είπε πως «η ταινία εστιάζει σε μερικά χρόνια της ζωής μου και τα εξετάζει από πολύ κοντά, την περίοδο που έφτιαξα το Nebraska και πέρασα κάποιες προσωπικές δυσκολίες. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και σε όλο το καστ για τις υπέροχες και συγκινητικές ερμηνείες τους. Και στονΣκοτ Κούπερ φυσικά, έναν από τους πιο γενναιόδωρους συνεργάτες που είχα ποτέ».