Η σοκαριστική ταινία του Netflix που κάνει τους θεατές να χάνουν τον ύπνο τους για μέρες

Η ανατριχιαστική σειρά του Netflix για τη μαζική αυτοκτονία που στιγμάτισε την Ινδία το 2018

Την 1η Ιουλίου του 2018, μια ανατριχιαστική υπόθεση συγκλόνισε τη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ινδίας, το Δελχί. Έντεκα μέλη μιας οικογένειας είχαν βρεθεί νεκρά στο ίδιο τους το σπίτι. Τα ΜΜΕ και ο κόσμος περιήλθαν σε ένα παραλήρημα παραπληροφόρησης και συνωμοσιολογίας.

Ήταν η πιο παράξενη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία, η οποία έγινε σειρά στο Netflix με τίτλο «House of Secrets: The Burari Deaths». Η δημιουργός Λίνα Γιαντάβ, θέλησε να κάνει τη σειρά - ντοκιμαντέρ για να δώσει φως στην υπόθεση. Όπως έχει δηλώσει, ένιωθε ότι υπήρχαν πολλές ιστορίες γύρω από το φρικτό περιστατικό, που ο κόσμος δεν γνώριζε.

