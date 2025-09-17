Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 18/9

Νέες ταινίες και επανεκδόσεις που κυκλοφορούν στα σινεμά από την Πέμπτη 18/9

Το ντουέτο Colin Farrell-Margot Robbie, ενδιαφέρουσες επιλογές από τον ισπανικό κινηματογράφο και σαφώς μειωμένες κυκλοφορίες επανεκδόσεων, θα είναι ανάμεσα στις ταινίες που θα δούμε στις ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 18/9.

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 18/9:

Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα και περνώντας μέσα από αυτήν να ξαναζήσετε μια καθοριστική στιγμή από το παρελθόν σας; Η Sarah (Margot Robbie) και ο David (Colin Farrell) είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι.

H νέα ταινία του Κογκονάντα είναι μια περιπέτεια, όπου η Sarah και ο David θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν στο παρόν.

