«Πράγματι, ένα μεγάλο, τολμηρό, όμορφο.. βαρετό ταξίδι»: Σκληρές κριτικές για την νέα ταινία της Μάργκοτ Ρόμπι και του Κόλιν Φάρελ

Δεν ήμασταν πολύ έτοιμοι γι' αυτό

Κάπου στις αρχές Ιουνίου, είχε δοθεί στη δημοσιότητα το trailer του πολυαναμενόμενου «A Big Bold Beautiful Journey», με τους Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ. Τότε μας έκανε να αναρωτηθούμε κατά πόσο θα αποτελέσει τη ρομαντική ταινία της χρονιάς. Τώρα δεν είμαστε πολύ σίγουροι ότι αυτό το ερώτημα θα έχει θετική απάντηση. Η ταινία πάντως κυκλοφορεί σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες, οπότε μόλις τη δούμε θα ξέρουμε.

Είναι τόσες πολλές οι ρομαντικές ταινίες, με παρόμοια love stories, που θέλει μια πραγματικά καλή προσπάθεια για να καταφέρει κάποια να ξεχωρίσει. Για τους κριτικούς, το A Big Bold Beautiful Journey δεν είναι σίγουρα μια τέτοια ταινία. Το ρομαντικό δράμα του Kogonada είχε ως επί τω πλείστον αρνητικές κριτικές, ενώ και στο Rotten Tomatoes έχει βαθμολογία 56%.

Το A Big Bold Beautiful Journey ακολουθεί τον Ντέιβιντ και τη Σάρα, δύο μοναχικές ψυχές που ενώνονται από ένα παιχνίδι της μοίρας. Μόλις συναντιούνται, ξεκινούν ένα ταξίδι στο παρελθόν τους μέσα από μαγικες πόρτες, που τους φέρνουν αντιμέτωπους με παλιούς έρωτες. Ουσιαστικά πρόκειται για μία όχι και τόσο συνηθισμένη ιστορία αγάπης, αλλά με αρκετές δόσεις ρεαλισμού.

Το ζήτημα είναι πως αν και η ιστορία δείχνει ενδιαφέρουσα και δεν ακολουθεί το κλισέ love story, φαίνεται ότι έχει αποτύχει σε όλα τα άλλα. Τουλάχιστον για τους κριτικούς. Μία από τις πιο χαλαρές κριτικές ήταν αυτή της Clarisse Loughrey του The Independent, η οποία έδωσε τρία αστέρια και έριξε την ευθύνη για το αποτέλεσμα στους συνεργάτες του σκηνοθέτη.

«Ο Kogonada ούτε έγραψε ούτε έκανε μοντάζ το A Big Bold Beautiful Journey, κι έτσι λείπει σε μεγάλο βαθμό η εκλεπτυσμένη αισθητική ή η μουσικότητα που είχε καταφέρει στις προηγούμενες του ταινίες. Παρ' όλα αυτά, έχει αναμφίβολα έναν ιδιαίτερο τρόπο με τους ηθοποιούς του, και παρά την προφανή απλότητα του υλικού, καταφέρνει να μας χαρίσει μερικές συγκινητικές στιγμές από τη Ρόμπι και τον Φάρελ».

Από την άλλη, ο Nick Schager του The Daily Beast έγραψε πως το A Big Bold Beautiful Journey είναι υπερβολικά γλυκανάλατ και δεν καθορίζει με σαφή τρόπο τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία: «Από την πρώτη στιγμή, οι πρωταγωνιστές φαίνεται να λειτουργούν σαν μέσα σε όνειρο, χωρίς να δείχνουν έκπληκτοι ή ανήσυχοι για τις παράξενες συνθήκες που βιώνουν».

Ο Brian Truitt της USA Today έγραψε πως η ταινία είναι άνοστη και προβλέψιμη, προσθέτοντας επίσης πως «οι μόνες πόρτες που χρειάζεται να σκεφτεί κανείς είναι αυτές του σινεμά. Αν δεν είστε φανατικοί συλλέκτες της φιλμογραφίας των Φάρελ ή Ρόμπι, δεν χάνετε τίποτα αν προσπεράσετε αυτό το βαρετό, γλυκανάλατο road trip».

Όμως η πιο σκληρή κριτική για το A Big Bold Beautiful Journey ήρθε από τον Ryan Lattanzio του IndieWire, που στον παρελθόν έχει επαινέσει τον Kogonada για άλλες ταινίες του. «Η νέα του ταινία έχει αμήχανο σενάριο και ασυνάρτηρο και αλλοπρόσαλλο μοντάζ. Ίσως κάποιος θα έπρεπε να είχε ζητήσει από τον σκηνοθέτη να αφήσει την κάμερα και να εμπλακεί πιο ενεργά είτε στο σενάριο είτε στο μοντάζ» και πρόσθεσε:

«Αυτή η ταινία είναι σαν μια μουτζουρωμένη ακουαρέλα από ασαφή συναισθήματα, σε πλήρη αντίθεση με την συναισθηματική ακρίβεια των δύο προηγούμενων του έργων. Το A Big Bold Beautiful Journey είναι λανθασμένα υπολογισμένο τόσο ως ρομάντζο όσο και ως φαντασία, και παρ’ όλο που δεν μου αρέσει να ρίχνω το φταίξιμο σε έναν τόσο ευφυή δημιουργό όπως ο Kogonada, τελικά συμφώνησε να σκηνοθετήσει αυτό το κακό σενάριο. Πραγματικά ένα μεγάλο, τολμηρό, όμορφο βαρετό ταξίδι».

Βέβαια, μέσα στο σκοτάδι υπάρχει πάντα και λίγο φως, και το A Big Bold Beautiful Journey είχε και κάποιες θετικές απόψεις, με πιο χαρακτηριστική αυτή της Hoai-Tran Bui στο Inverse, η οποία έγραψε: «Είναι μεγάλο; Κάπως. Είναι τολμηρό; Όχι ακριβώς... Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο για το A Big Bold Beautiful Journey: είναι απενοχοποιημένα ρομαντικό/ Είναι δύσκολο να αντιπαθήσεις μια ταινία τόσο ειλικρινή και ρομαντική όσο αυτή -για να μην αναφέρουμε το ότι είναι γεμάτη με τόσες πολλές εντυπωσιακές εικόνες. Μπορεί να μην είναι τόσο τολμηρή, αλλά σίγουρα είναι γεμάτη φαντασία και παιχνιδιάρικη διάθεση, κάτι που σπανίζει σήμερα στο σινεμά».