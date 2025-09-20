Οι ελληνικές σειρές που ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη σεζόν

Οι ελληνικές σειρές που έρχονται αυτές τις ημέρες και όσες θα ακολουθήσουν αργότερα

Ναι, περνάμε ώρες ατελείωτες βλέποντας σειρές στο Netflix, το Disney+ και σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Και ναι, η ελληνική τηλεόραση δεν είναι, σχεδόν καθόλου, στις προτιμήσεις μας. Αυτή τη σεζόν όμως, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Διότι, οι ελληνικές σειρές που έρχονται, είναι πολλά υποσχόμενες.

Ωστόσο, δεν θα αναφερθώ σε εκείνες που επιστρέφουν με νέα σεζόν, όπως το Δίχτυ του Μανούσου Μανουσάκη στην ΕΡΤ, που ναι, είναι μια αξιόλογη παραγωγή, ή όπως η Γη της Ελιάς στο Mega, που θα γράψει τον επίλογό της. Ούτε σε εκείνες που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως «Το Παιδί» (επίσης στην ΕΡΤ), που μέχρι στιγμής έχω παρακολουθήσει δύο επεισόδια και εύκολα με βλέπω να μένω πιστή μέχρι το τέλος της.

Θα αναφερθώ όμως σε εκείνες τις ελληνικές σειρές, που κάνουν πρεμιέρα τις επόμενες ημέρες ή κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του 2025. Ενδεχομένως και 2026. Πάμε να δούμε αναλυτικά εκείνες τις δέκα που προσωπικά μου έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον και σίγουρα θα δω τις πρεμιέρες τους. Ευελπιστώ και τη συνέχειά τους.

Οι ελληνικές σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

Η Μεγάλη Χίμαιρα - ΕΡΤ

Ναι, ναι και πάλι. Είναι η σειρά που έχει κερδίσει ήδη το κοινό της. Η υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, βασίζεται στο ομότιτλο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Καραγάτση. Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας και τώρα ακόμα περισσότερο, αφού «Η Μεγάλη Χίμαιρα» μας δίνει τότε ραντεβού για την πρεμιέρα.

Η Μεγάλη Χίμαιρα θα «ζωντανέψει» για πρώτη φορά στην ΕΡΤ, με έξι επεισόδια και σκηνές από Σύρο, Δήλο, Μύκονο και Αθήνα. Φυσικά, αυτή η σειρά μονοπωλεί το ενδιαφέρον και για το εντυπωσιακό καστ, που αποτελείται από τους Φωτεινή Πελούζο, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημήτρη Κίτσο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννο Περλέγκα, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρη Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργο Μιχαλάκη, Νικόλα Χανακούλα, Γιώργο Φριντζήλα και πολλούς ακόμη.





Να με λες Μαμά - Alpha

Ένα κακοποιημένο κορίτσι, μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης. Η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου. Το γιατί να τη δεις, το εξηγήσαμε. Το «Να με λες Μαμά» εστιάζει στο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, αυτό της παιδικής κακοποίησης, και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως ο πυρήνας της σειράς είναι η «αγάπη». Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Οι Αθώοι - MEGA

Η νέα μεγάλη παραγωγή του Mega εμπνέεται από το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος». Η σειρά εποχής είναι ένα ερωτικό αφήγημα μυστηρίου με αστυνομική πλοκή, που εμβαθύνει στη σκληρή πραγματικότητα της φτωχής αγροτικής Ελλάδας του 19ου αιώνα. Μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Κέρκυρας, όπου οι παραδόσεις είναι ασφυκτικές, η μικρή κοινωνία αποβάλλει ό,τι θεωρεί «ένοχο».

Στην καρδιά και της νέας σειράς του MEGA βρίσκεται η διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στην αθωότητα και την ενοχή, αλλά και η δύναμη της αγάπης που υπερβαίνει κάθε δυσκολία. Κεντρικός ήρωας του έργου είναι ο Τουρκόγιαννος, ένας «αθώος-ένοχος». Γιος μιας χριστιανής δουλοπάροικης που βιάστηκε από έναν Τούρκο, ο Γιάννος είναι εσαεί ξένος στον τόπο του. Παρά την έμφυτη καλοσύνη του, το ωμό, εχθρικό και ακατέργαστο περιβάλλον τον οδηγεί σε μια πορεία γεμάτη δοκιμασίες. Ο έρωτας του για την Μαργαρίτα, θα τον κάνει έναν «αθώο-κατάδικο» για πάντα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» βρίσκουμε τους: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Τα Φαντάσματα - Star

Δηλώνω fan της κωμωδίας, κι αν είναι πραγματικά καλή τότε θα μείνω πιστή και θα δω μία σειρά μέχρι το τέλος. Γι’αυτό και η σειρά «Τα Φαντάσματα» του Star, που κάνει πρεμιέρα στις 28 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται στη λίστα με τις ελληνικές σειρές που ανυπομονώ να δώ. Βασίζεται στο βρετανικό Ghosts, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, κι αυτός είναι ένας καλός λόγος για να την περιμένω.

Επιπλέον, αποτελείται από ένα δυνατό καστ. Πρωταγωνιστές οι Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου, ενώ στα εννέα ζαβολιάρικα… φαντάσματα βρίσκουμε τους: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης. Κάθε φάντασμα προέρχεται από διαφορετική ιστορική εποχή και κοινωνική τάξη και έχει τη δική του μοναδική προσωπικότητα και παρελθόν. Η παρέα των φαντασμάτων είναι γεμάτη αντιθέσεις, χιουμοριστικές διαφωνίες, αλλά και απρόσμενες συμμαχίες.

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι - Alpha

Η Λένα Μαντά ξέρει να γράφει ιστορίες που μεταφέρονται εύκολα στην μικρή οθόνη. Μία ακόμη έρχεται στον Alpha, με τη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα. Επίσης, θα έχει διπλό επεισόδιο οπότε εφοδιάσου με τα απαραίτητα.

Η σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα. Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Θάλασσες μας χώρισαν - ΕΡΤ

Άλλη μία σειρά που ανυπομονώ να δω, αν και προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κάνει πρεμιέρα. Βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου και αφηγείται μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες. Οκτώ επεισόδια, με πρωταγωνιστές τους Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Αθηνά Λίμπαντση.

Η αφήγηση αρχίζει το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο θάνατος του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά τους αναγκάζει να ξεριζωθούν και να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, δοκιμάζονται από τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα αλλάξει τη μοίρα τους. Η ιστορία εκτείνεται μέχρι την Αλεξάνδρεια και διατρέχει μεγάλες ιστορικές αναταραχές -από την άνοδο του Νάσερ έως τα Σεπτεμβριανά– και φωτίζει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη.

Γιατί ρε Πατέρα; - ANT1

Μία κωμωδία μυστηρίου που έρχεται τη Δευτέρα στον ANT1. Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; Πολλά μάλλον. Η σειρά υπόσχεται εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές. Δηλαδή όλα όσα μας αρέσουν.

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια - Alpha

Δραματική σειρά εποχής από τον Alpha, που μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του ’60. Πρεμιέρα την Τρίτη με διπλό επεισόδιο. Από την μία έχουμε την αστική τάξης της εποχής και από την άλλη τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί που θα έρθουν κοντά. Το ζήτημα είναι για πόσο. Το Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια ακολουθεί δύο οικογένειες που ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μαρία Καβουκίδου, Μαρθίλια Σβάρνα, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Δημήτρης Καπετανάκος, Ευφημία Καλογιάννη, Δημήτρης Σέρφας, Κυριάκος Σαλής, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννα Ζιάννη, Στέλλα Γκίκα, Γρηγορία Μεθενίτη, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης Λεάκος, Χριστίνα Στεφανίδη, Τριαντάφυλλος Δελής, Αργύρης Αποστόλου, Αγγελίνα Τερσενίδου, Νεφέλη Παπαδερού, Τάσος Καρλής. Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.