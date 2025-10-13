Η Τέιλορ Σουίφτ φέρνει στο Disney+ το απόλυτο streaming event της χρονιάς

Η 14 φορές βραβευμένη με Grammy, Τέιλορ Σουίφτ, επιστρέφει στο Disney+, με δύο νέα πρότζεκτ

Μετά την κυκλοφορία του μεγαλύτερου άλμπουμ στην ιστορία της δισκογραφίας που συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ (πωλήσεις άλμπουμ, ψηφιακές λήψεις και streaming) για το «The Life of a Showgirl», η 14 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, Τέιλορ Σουίφτ, επιστρέφει στο Disney+ με δύο ολοκαίνουργια πρότζεκτ που προσφέρουν πρωτοφανή πρόσβαση στη θρυλική, κορυφαία περιοδεία της, «The Eras Tour».

Το «Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era», μια σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που καταγράφει την εξέλιξη, τον αντίκτυπο και τα παρασκήνια της περιοδείας που μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και το «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show», η πλήρης ταινία της συναυλίας που περιλαμβάνει για πρώτη φορά το «The Tortured Poets Department», έρχονται στις 12 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο Disney+.

Το «Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era» είναι μια αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ στο Disney+, την περίοδο που η περιοδεία της έκανε πρωτοσέλιδα και συγκλόνισε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η σειρά παρουσιάζει τους συνεργάτες, την οικογένεια και τους φίλους της, ανάμεσά στους οποίους είναι οι Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran και Florence Welch, προσφέροντας πρωτοφανή πρόσβαση στη δημιουργία ενός παγκόσμιου φαινομένου.

Δύο νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε εβδομάδα, από τις 12 Δεκεμβρίου.

Disney+

Παράλληλα, το «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show», που γυρίστηκε στο Βανκούβερ του Καναδά, θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου, στο Disney+. Η ταινία παρουσιάζει ολόκληρη τη συναυλία που καταγράφηκε στο τελευταίο show της περιοδείας, και περιλαμβάνει ολόκληρο το σετ του «The Tortured Poets Department», το οποίο προστέθηκε στην περιοδεία μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ το 2024.

Το «Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era» είναι σε σκηνοθεσία του Don Argott και της Sheena M. Joyce και παραγωγή της Object & Animal. Η ταινία «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show» είναι σε σκηνοθεσία του Glenn Weiss και παραγωγή της Taylor Swift Productions σε συνεργασία με την Silent House Productions.