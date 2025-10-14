Tο αίνιγμα του the_multid: Το ίντερνετ απορεί αν αυτός ο τύπος τρολάρει ή τα εννοεί

Ο λογαριασμός του the_multid είναι ένας λογαριασμός που κανείς δεν κατάλαβε ποτέ γιατί υπάρχει

Ένας ψηλόλιγνος τύπος με μαγιό, μαλλί γόη των 90ς πετάγεται μέσα από έναν «υπόνομο» και ουρλιάζοντας απευθύνεται στους θεατές του στον ενοικό. «Από τους υπονόμους θα βγαίνεις και θα κάνεις χαμό». Στη συνέχεια βγάζει κάτι ασυνάρτητες motivational κραυγές και το reel τελειώνει αφήνοντάς σε με ένα μεγάλο «γιατί;» ή μάλλον «τι διάολο;». Αυτό είναι μόνο ένα από τα βίντεο του multi_d.

Σε γενικές γραμμές, αν ήθελες να πλαισιώσεις κάπως το content αυτού του λογαριασμού που είναι σίγουρα περισσότερο γνωστός από αυτό που μαρτυρούν οι followers του, τότε θα το ενέτασσες στον ωκεανό περιεχομένου που σχετίζεται με την ανδρική αυτοβελτίωση. Απλώς ο τρόπος που το παράγει σε κάνει να απορείς πραγματικά για το τι βλέπεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr