Die My Love: Στη νέα ταινία με την Τζένιφερ Λόρενς και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, η συνεργασία τους είναι μια μορφή "εκδίκησης"

Η πολυαναμενόμενη ταινία της Λιν Ράμσεϊ έρχεται τέλος Νοεμβρίου

Στις 27 Νοεμβρίου έρχεται στους κινηματογράφους από την The Film Group, μία ταινία που πραγματικά ανυπομονώ να δω. Όχι μόνο γιατί η υπόθεση καταπιάνεται με την μητρότητα και τις δυσκολίες της, αλλά γιατί το «Die My Love» έχει σκηνοθετήσει η βραβευμένη με BAFTA, Λιν Ράμσεϊ και γιατί έχει για πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε στο podcast «The Rewatchables» για τη συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και αποκάλυψε πως είναι μία «εκδίκηση», μετά την αποτυχημένη της οντισιόν για το Twilight. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, η ηθοποιός θα είχε κερδίσει τον ρόλο για την Μπέλα Σουάν, αν τελικά δεν είχε νικήσει η Κρίστεν Στιούαρτ.

Όπως εξήγησε η Τζένιφερ Λόρενς, το 2023 το στούντιο την απέρριψε αμέσως. Αλλά η μοίρα τελικά τους έφερε μαζί, αφού15 χρόνια και δύο τεράστια κινηματογραφικά franchise αργότερα, μοιράζεται επιτέλους τη μεγάλη οθόνη με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, στο Die My Love. «Ναι, είναι η απόλυτη εκδίκηση που ήθελα πάντα», αστειεύτηκε η Τζένιφερ Λόρενς στο Variety το βράδυ του Σαββάτου. «Το αγαπημένο μου κομμάτι στη συνεργασία μας ήταν μάλλον το ότι μπορούσαμε να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο χωρίς να μιλάμε για πολλή ώρα», εξήγησε η Τζένιφερ Λόρενς και συνέχισε: «το εκτιμώ πολύ σε έναν συνεργάτη».

Τι ξέρουμε για το Die My Love

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Λιν Ράμσεϊ, μετά το «You Were Never Really Here» του 2017. Είναι ένα καθηλωτικό και σκοτεινά χιουμοριστικό ψυχόδραμα, με την Τζένιφερ Λόρενς και τον Ρόμπερτ Πάτινσον να υποδύονται ένα ερωτευμένο ζευγάρι που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρομονήσει στην εξοχή. Είναι η Γκρέις και ο Τζάκσον αντίστοιχα.

Η Γκρέις προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της.

Το Die My Love βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάργουιξ, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Είχε, επίσης, επίσημη συμμετοχή στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών 2025.

Είναι, ουσιαστικά, μία ταινία για την πολυπλοκότητα της αγάπης και το πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες.

Όπως αναφέρει η σκηνοθέτιδα Λιν Ράμσεϊ: “Στην καρδιά αυτής της ιστορίας βρίσκεται η πολυπλοκότητα της αγάπης και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αλλάζει και να μεταμορφώνεται με τον χρόνο. Στόχος μου ήταν να τη διατηρήσω γειωμένη, ανθρώπινη, αυθόρμητη και, σε στιγμές, αστεία, αποτυπώνοντας εκείνες τις στιγμές που φαίνονται μικρές αλλά κουβαλούν μεγάλο βάρος. Αυτή η ταινία είναι για όποιον έχει υπάρξει ποτέ σε μια σχέση - υπάρχει πόνος και ομορφιά στην ευαλωτότητα».