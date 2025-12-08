Αυτός είναι ο λόγος που η ταινία της Σίντνεϊ Σουίνι που δεν πήγε καλά στο box office

Η ταινία «Christy» με πρωταγωνίστρια την - αγνώριστη - Σίντνει Σουίνι αγαπήθηκε από το κοινό. Ωστόσο, αυτό δεν αποτυπώθηκε εισπρακτικά

Άπειρα είναι τα δημοσιεύματα για την Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) φέτος και όλοι θα νομίζαμε ότι ό,τι και να κάνει η ηθοποιός θα είναι επιτυχημένο, θα πάρει προβολή, θα συζητηθεί. Ωστόσο τελικά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.... Κάνοντας πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, η βιογραφική ταινία για την πυγμαχία Christy φαινόταν σαν μια σίγουρη υποψήφια για το βραβεία.

Η φιγούρα της κυριολεκτικά «μεταμορφώθηκε» και η ερμηνεία που έγινε από την Σίντνει Σουίνι ήταν απίστευτη, όπως χαρακτηρίστηκε από το κοινό. Η σταρη οποία μειώνει την εκρηκτική της εμφάνιση κάτω από μια σειρά από κακές περούκες, 13 κιλά επιπλέον μυϊκή μάζα για να δημιουργήσει την πρωτοποριακή πυγμάχο-σκληροτράχηλη Christy Martin.

