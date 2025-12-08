Αυτός είναι ο λόγος που η ταινία της Σίντνεϊ Σουίνι που δεν πήγε καλά στο box office
JTeam
8 Δεκεμβρίου 2025
Άπειρα είναι τα δημοσιεύματα για την Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) φέτος και όλοι θα νομίζαμε ότι ό,τι και να κάνει η ηθοποιός θα είναι επιτυχημένο, θα πάρει προβολή, θα συζητηθεί. Ωστόσο τελικά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.... Κάνοντας πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, η βιογραφική ταινία για την πυγμαχία Christy φαινόταν σαν μια σίγουρη υποψήφια για το βραβεία.
Η φιγούρα της κυριολεκτικά «μεταμορφώθηκε» και η ερμηνεία που έγινε από την Σίντνει Σουίνι ήταν απίστευτη, όπως χαρακτηρίστηκε από το κοινό. Η σταρη οποία μειώνει την εκρηκτική της εμφάνιση κάτω από μια σειρά από κακές περούκες, 13 κιλά επιπλέον μυϊκή μάζα για να δημιουργήσει την πρωτοποριακή πυγμάχο-σκληροτράχηλη Christy Martin.
