Τα Labubu θα κατακτήσουν και το Χόλιγουντ;

Η Sony Pictures θα φέρει την ταινία Labubu, με σκηνοθέτη τον Πολ Κινγκ

Θα έχουμε να θυμόμαστε πολλά από το 2025 και κυρίως άσχημα. Αυτή τη χρονιά, που σε λίγες ημέρες την αφήνουμε πίσω μας, η ανθρωπότητα έπαθε μία ανεξήγητη εμμονή με τις κούκλες Labubu, που έγιναν γρήγορα παγκόσμιο viral. Αυτές οι περίεργες για κάποιους, αξιολάτρευτες για ορισμένους άλλους κούκλες, έκαναν τους ανθρώπους να στήνονται ατελείωτες ώρες σε ουρές και να τσακώνονται με πάθος.

Μιας και κατέκτησαν τις αγορές και έκαναν την κινεζική εταιρεία παιχνιδιών Pop Mart να κερδίσει το τζόκερ χωρίς να παίξει, τώρα οι Labubu είναι έτοιμες να κατακτήσουν το Χόλιγουντ. Η μέρα που όλοι περιμέναμε να έρθει, έφτασε. Μία ταινία είναι προ των πυλών από τη Sony Pictures, χωρίς φυσικά να έχει γίνει γνωστή η οποιαδήποτε λεπτομέρεια για το σενάριο.

Έχουμε όμως όνομα για τη σκηνοθεσία, με τον Πολ Κινγκ να την αναλαμβάνει, όπως γράφει το Hollywood Reporter, ο οποίος μας έχει χαρίσει δημιουργίες όπως τις ταινίες Γουόνκα και Πάντινγκτον.

Τώρα το τι ακριβώς θα δούμε, θα το μάθουμε στην πορεία. Ωστόσο, θα έχει ενδιαφέρον να παρουσιάσει το πώς οι κούκλες Labubu υπνώτισαν τον κόσμο το καλοκαίρι. Κι αυτό γιατί υπάρχουν από το 2015. Συγκεκριμένα, η κούκλα με τα μεγάλα μάτια και το σκανταλιάρικο χαμόγελο που δείχνει ακριβώς εννέα δόντια, είναι ένας χαρακτήρας στη σειρά παιχνιδιών “The Monsters”, δημιουργία του καλλιτέχνη από το Χονγκ Κονγκ, Kasing Lung.

Υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες που επίσης έγιναν δημοφιλείς: η αρχηγός της φυλής Zimomo, ο φίλος της Tycoco και η φίλη της Mokoko. Κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος και δεν το έχει ψάξει περαιτέρω, οι κούκλες του φαίνονται ίδιες. Αντίθετα, οι συλλέκτες μπορούν να διακρίνουν αμέσως τις διαφορές. Ενδεχομένως λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε στην επερχόμενη ταινία, η οποία δεν έχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας.