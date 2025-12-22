Οδύσσεια: Επιτέλους, το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι εδώ

Ποιος ανυπομονεί για την Οδύσσεια; ΕΜΕΙΣ

Είναι από τις ταινίες που θα συζητηθούν το 2026 και πραγματικά ελπίζουμε να έχει θετικό πρόσημο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη με την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια, χαρίζοντας στους θεατές την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον, που τα εισιτήρια για τις πρώτες προβολές σε 26 κινηματογράφους παγκοσμίως που διαθέτουν αίθουσες IMAX 70mm, έχουν εξαντληθεί. Αυτό δείχνει και την επιρροή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Είχαμε πάρει μια μικρή γεύση από κάποιες σκόρπιες φωτογραφίες, ωστόσο η Universal έδωσε επιτέλους το πρώτο trailer. Σε αυτό, ο Ματ Ντέιμον εμφανίζεται ως Οδυσσέας, να οδηγεί τους του πίσω στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Το trailer δεν δίνει πολλές πληροφορίες, και καλύτερα εδώ που τα λέμε, αλλά όπως γράφει και το Variety, o Οδυσσέας στεριές, ταξιδεύει στη θάλασσα και περνά μέσα από σπήλαια, όπου μέσα στις σκιές διακρίνεται ένα «απειλητικά τεράστιο πλάσμα».

Παίρνουμε επίσης μια πρώτη ματιά στον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα, και στην Άν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τη σύζυγό του. «Υποσχέσου μου ότι θα γυρίσεις πίσω», ακούγεται να λέει η ίδια με τον Οδυσσέα να της απαντά: «Κι αν δεν μπορέσω;».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης, αν και δεν εμφανίζονται στο πρώτο τρέιλερ, οι Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, Μία Γκοθ, Μπένι Σαφντί, Τζον Μπέρνταλ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Τζον Λεγκουιζάμο.

Να σημειωθεί πως η Οδύσσεια είναι η πιο ακριβή παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας τα 250 εκατ. δολάρια. Αν και οι ιστορικές ταινίες θεωρούνται ρίσκο για το Χόλιγουντ, η Universal έδειξε εμπιστοσύνη στον σκηνοθέτη του Οπενχάιμερ, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο παγκόσμιο box office. Μένει να δούμε αν θα την επαναλάβει.

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν γυρίστηκε με νέα τεχνολογία IMAX και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.