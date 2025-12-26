Η μία από τις ακόλουθες ταινίες θα μας απασχολήσει στα επερχόμενα Όσκαρ, αλλά συνολικά και οι τέσσερις είναι εξαιρετικές για να δεις τώρα στην άδεια των γιορτών

Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν πάντα την καλύτερη ευκαιρία για να δούμε εκείνες τις ταινίες που δεν προλάβαμε το προηγούμενο διάστημα. Κάπου ανάμεσα σε τραπέζια και εξόδους με φίλους, βρίσκουμε αυτόν τον λίγο χρόνο για εμάς, για να απολαύσουμε ωραίες παραγωγές που αξίζουν το κάθε λεπτό τους.

Αν λοιπόν θέλεις να αναπληρώσεις τον χαμένο χρόνο, τότε ξεκίνα με τις τέσσερις ακόλουθες ταινίες. Ερμηνείες, σκηνοθεσία και ωραία πλάνα συνθέτουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.Τη μία θα τη δεις στους κινηματογράφους (ναι, τώρα είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για να βρεθείς σε μία αίθουσα) και τις άλλες σε streaming πλατφόρμες.

4 ταινίες για να δεις στις γιορτές

Father Mother Sister Brother

Θα ξεκινήσω με την ταινία του Τζιμ Τζάρμους, που παίζει τώρα στους κινηματογράφους. Την είδα ένα πρωινό Τρίτης στο Cinobo Opera, στην Ακαδημίας, και αλήθεια πήγα με άλλη όρεξη στη δουλειά μετά. Ένα υπέροχο και ρεαλιστικό φιλμ, με συναισθηματικό βάθος και ουσία, που αποδεικνύει πως πολλές φορές τα βλέμματα και η αμηχανία είναι πιο εκκωφαντικά από τις ίδιες τις λέξεις.

Το Father Mother Brother Sister μας βάζει στον μικρόκοσμο τριών δυσλειτουργικών οικογενειών, σε διαφορετικές πόλεις (Νιου Τζέρσι, Δουβλίνο, Παρίσι). Τρεις ιστορίες που οι θεατές θα συναντήσουν κάπου τον εαυτό τους. Ένας πατέρας, μία μητέρα και δύο αδέρφια υφαίνουν το πέπλο αυτού του φίλμ μέσα από άβολες στιγμές, άσκοπες ερωτήσεις με κοφτές απαντήσεις, αλλά και με χιουμοριστικές καταστάσεις.

Ερμηνείες, πλάνα, μουσική, όλα είναι στο κάδρο. Ο Τζάρμους έδωσε έμφαση και στην πιο μικρή λεπτομέρεια (όπως τα παιδιά που κάνουν σκέιτμπορντ) και διόλου τυχαίο δεν είναι που η ταινία βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Από τις ταινίες που αξίζει να δεις. Το καστ αποτελείται από τους Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Ανταμ Ντράιβερ, Ιντια Μουρ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς.

One Battle After Another

Αν έχασες την ταινία που λογικά θα φέρει μία υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και κάπως δεδομένη νίκη του Σον Πεν για Β’ ανδρικό, τότε μπορείς να τη δεις στο Vodafone TV. Το One Battle After Another του Πολ Τόμας Αντερσον είναι ένα τρίωρο αριστούργημα. Εξού και έλαβε διθυραμβικές κριτικές τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για τις ερμηνείες.

Η υπόθεση ακολουθεί ένα πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, που ζει κρυμμένος με την κόρη του. Ο Μπομπ προσπαθεί με κάθε τρόπο να την προστατέψει, όταν ένας διεφθαρμένος στρατιωτικός τους εντοπίζει 16 χρόνια αργότερα. Αυτό τον αναγκάζει να ενωθεί ξανά με παλιούς του συντρόφους, αλλά τα πράγματα θα πάρουν άσχημη τροπή.

Το One Battle After Another είναι από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, επομένως δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα αν κερδίσει και το Όσκαρ.

The Roses

Αν θέλεις κάτι χαλαρό και διασκεδαστικό, τότε η ταινία The Roses (Ρόουζ εναντίον Ρόουζ) είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Θα τη βρεις στο Disney+. Η μαύρη κωμωδία είναι η νέα εκδοχή της κλασικής ταινίας του 1989, «Ο πόλεμος των Ρόουζ», που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γουόρεν Άντλερ. Πρωταγωνιστούν οι Ολίβια Κόλμαν, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Kέιτ ΜακΚίνον και Νσούτι Γκατουά.

Η ταινία ακολουθεί την εκρηκτική ιστορία αγάπης της Άιβι και του Θίο Ρόουζ, που φλέγεται μέσα στους τοίχους του σπιτιού. Η ζωή μοιάζει ιδανική για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι: πετυχημένες καριέρες, ένας τρυφερός γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως, πίσω από τη βιτρίνα της φαινομενικά ιδανικής τους ζωής, έρχεται μια καταιγίδα. Καθώς η καριέρα του Θίο παίρνει την κατηφόρα και οι φιλοδοξίες της Άιβι απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα έντονου ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας πυροδοτεί την σχέση τους.

Wake Up Dead Man

Αν σου αρέσουν οι ταινίες μυστηρίου, τότε το Wake Up Dead Man είναι από τις καλύτερες που θα βρεις στο Netflix. Η κυκλοφορία της στην πλατφόρμα συνοδεύτηκε από θετικές εντυπώσεις, επομένως αν δεν βρήκες χρόνο να τη δεις, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Είναι η τρίτη ταινία του Knives Out και σίγουρα η πιο σκοτεινή.

Εδώ η υπόθεση ακολουθεί τον ιδιόρρυθμο ντετέκτιβ Benoit Blanc καθώς καλείται να εξιχνιάσει έναν απόλυτα «αδύνατο» φόνο μέσα σε μια μικρή εκκλησία της επαρχίας. Ένα μέλος της εκκλησίας εντοπίζεται νεκρός κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες και προφανώς οι ύποπτοι είναι πολλοί. Ο ντετέκτιβ θα ενώσει τα κομμάτια του παζλ, σε ένα μυστήριο που ξεπερνά κάθε λογική.