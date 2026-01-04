Βραβείο Καλύτερης Ταινίας για την ταινία «One Battle After Another»

Όλες οι προβλέψεις δείχνουν πως θα κερδίσει και το όσκαρ.

Η Εθνική Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (National Society of Film Critics – NSFC) ανακοίνωσε τα ετήσια βραβεία της για το 2025, αναδεικνύοντας ως μεγάλη νικήτρια την ταινία «One Battle After Another». Το φιλμ του Πολ Τόμας Άντερσον απέσπασε συνολικά τέσσερις σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη φετινή κινηματογραφική χρονιά.

Η ταινία τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ενώ ο Άντερσον κέρδισε και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, προσθέτοντας μία ακόμη κορυφαία διάκριση στο ήδη πλούσιο φιλμογραφικό του έργο. Παράλληλα, το καστ του φιλμ απέσπασε δύο βραβεία ερμηνείας: η Τεϊάνα Τέιλορ αναδείχθηκε Καλύτερη Ηθοποιός σε Δευτερεύοντα Ρόλο, ενώ ο Μπενίσιο ντελ Τόρο κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο ανδρικής ερμηνείας.

Αίσθηση προκάλεσε, ωστόσο, η απουσία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, πρωταγωνιστή της ταινίας, από τις υποψηφιότητες για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού. Παρότι η ερμηνεία του αποτέλεσε βασικό άξονα συζήτησης μεταξύ κριτικών και θεατών, η NSFC επέλεξε τελικά άλλες ερμηνείες για την κορυφαία διάκριση.

Το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον Ίθαν Χοκ για την ερμηνεία του ως Λόρενζ Χαρτ στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ. Ο Χοκ, σε μια εσωτερική προσέγγιση του ιστορικού προσώπου, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική χρονιά. Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα βρέθηκαν ο Βάγκνερ Μούρα για το πολιτικό θρίλερ «The Secret Agent» και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για την ταινία «Sinners».

Στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες, το «The Secret Agent» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του απήχηση, ενώ το «Sinners» διακρίθηκε για την Καλύτερη Κινηματογραφία, χάρη στη δυναμική και ατμοσφαιρική οπτική του προσέγγιση.

Η NSFC τίμησε επίσης το ντοκιμαντέρ «My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow», την ταινία «It Was Just an Accident», καθώς και το «Familiar Touch», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της τάση να αναδεικνύει έργα με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, πέρα από τις εμπορικές νόρμες του Χόλιγουντ.

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Τζάστιν Τσανγκ, δήλωσε ότι το 2025 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τον κινηματογράφο, με ιδιαίτερη απήχηση για ταινίες που πραγματεύονται την επανάσταση, την αλληλεγγύη και τη συλλογική μνήμη. Όπως σημείωσε, σε μια δύσκολη περίοδο για τη δημοσιογραφία και τις τέχνες, οι φετινοί νικητές αντανακλούν την ανάγκη για σινεμά με πολιτική συνείδηση και καλλιτεχνικό θάρρος.

Τα βραβεία της NSFC, τα οποία συχνά λειτουργούν ως πρόδρομος για τις μεγάλες κινηματογραφικές διακρίσεις της σεζόν, επιβεβαιώνουν ότι το «One Battle After Another» αποτελεί ένα από τα πιο ηχηρά κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον ρόλο του σινεμά σε περιόδους κοινωνικής και πολιτικής αβεβαιότητας.

Όλοι οι νικητές:

Best Picture

One Battle After Another

Best Director

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Best Actress

Kathleen Chalfant, Familiar Touch

Best Supporting Actress

Teyana Taylor, One Battle After Another

Best Actor

Ethan Hawke, Blue Moon

Best Supporting Actor

Benicio del Toro, One Battle After Another

Best Screenplay

Jafar Panahi, It Was Just an Accident

Best Film Not in the English Language

The Secret Agent

Best Nonfiction Film

My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow

Best Cinematography

Autumn Durald Arkapaw, Sinners

Best Experimental Film

Morning Circle, Basma al-Sharif

Special Award for a Film Awaiting U.S. Distribution

Landmarks, Lucrecia Martel