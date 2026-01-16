Η τρίτη σεζόν του Euphoria έχει πλέον trailer και εδώ είναι όσα ξέρουμε

Η Rosalía θα κάνει guest εμφάνιση στην τρίτη σεζόν του Euphoria, ενώ οι βασικοί πρωταγωνιστές θα επιστρέψουν στους ρόλους τους

Ο δρόμος για την τρίτη σεζόν του Euphoria ήταν μακρύς και δύσβατος. Οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια έκαναν πολλούς να πιστέψουν πως η επιτυχημένη σειρά του HBO Max, ήταν καταδικασμένη να κλείσει τον κύκλο της. Η έκπληξη έγινε, η σειρά πήρε το πράσινο φως, τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025 και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει τον Απρίλιο, με το πρώτο trailer να δίνεται στην κυκλοφορία πριν λίγες ώρες.

Σε περίπτωση που δεν έχεις παρακολουθήσει το Euphoria, είναι μια καλή στιγμή να μάθεις γι’αυτό, αφού πλέον το ΗBΟ ήρθε στην Ελλάδα. Η σειρά, που συστήθηκε στο κοινό το 2019, με τη δεύτερη σεζόν να σημειώνει πρωτοφανή νούμερα τηλεθέασης και τους θαυμαστές να συζητούν στο ίντερνετ κάθε επεισόδιο, κατάφερε να γίνει η πιο πολυσυζητημένη τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας.

Euphoria: Όσα έχουν γίνει γνωστά για την τρίτη σεζόν

Youtube / Euphoria

H ιστορία μεταφέρεται αρκετά χρόνια μετά το τέλος του λυκείου, βρίσκοντας τους βασικούς πολύπλοκους χαρακτήρες πλέον στην αρχή της ενήλικης ζωής τους. Το σχολικό περιβάλλον και τα εφηβικά δράματα δίνουν τη θέση τους σε πιο ώριμα, σκοτεινά και ρεαλιστικά ζητήματα, όπως η επιβίωση, οι συνέπειες των επιλογών και η αναμέτρηση με το παρελθόν.

Στο κέντρο της αφήγησης παραμένει η Ρου, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τη ζωή της σε μια ισορροπία, δουλεύοντας και αποφεύγοντας τις καταχρήσεις, ωστόσο οι σκιές του παρελθόντος επιστρέφουν δυναμικά. Η επανεμφάνιση της Λόρι, της επικίνδυνης εμπόρου ναρκωτικών από τη δεύτερη σεζόν, υπενθυμίζει ότι τα χρέη της Ρου δεν έχουν ξεχαστεί. «Λίγα χρόνια μετά το λύκειο, δεν ξέρω αν η ζωή ήταν ακριβώς όπως την ευχόμουν», ακούγεται να λέει η Ρου στο trailer, η οποία ζει πλέον στο Μεξικό. «Όμως, με κάποιον τρόπο, για πρώτη φορά άρχιζα να έχω πίστη».

Παράλληλα, βλέπουμε τους υπόλοιπους χαρακτήρες να προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια κανονική ζωή, χωρίς όμως να έχουν πραγματικά ξεφύγει από τις τοξικές τους συμπεριφορές. Η Κάσι και ο Νέιτ είναι παντρεμένοι και ζουν στα προάστια, η Τζουλς φοιτά στη σχολή Καλών Τεχνών και η Μάντι εργάζεται σε πρακτορείο μοντέλων. Η Λέξι αναλαμβάνει ως βοηθός δίπλα σε μια διάσημη showrunner, την οποία υποδύεται η Σάρον Στόουν.

Συνολικά, η τρίτη σεζόν του Euphoria φαίνεται πιο σκοτεινή και λιγότερο ρομαντική από τις προηγούμενες. Δεν εστιάζει πια στο πώς είναι να μεγαλώνεις, αλλά στο πώς ζεις με τις επιλογές που έκανες και με τις συνέπειες που σε ακολουθούν, ακόμα κι όταν πιστεύεις ότι έχεις αφήσει το παρελθόν πίσω σου.