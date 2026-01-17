Eurovision: Η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία είναι γεγονός

Με ευρωπαϊκή περιοδεία θα γιορτάσει την επέτειο των 70 χρόνων ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.

Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τραγουδιού, η Eurovision, θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινή περιοδεία κάνοντας στάση σε δέκα χώρες της Ευρώπης. Η περιοδεία, την οποία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου 2026 στο O2 Arena του Λονδίνου και θα διαρκέσει έως τις αρχές Ιουλίου, με συναυλίες σε 10 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις μετά τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού στη Βιέννη.

Η περιοδεία αποτελεί μια γιορτή αφιερωμένη όχι μόνο στη μακρά ιστορία του θεσμού — από το πρώτο διαγωνισμό το 1956 — αλλά και στη βαθιά του επίδραση στη μουσική και στη συλλογική ευρωπαϊκή κουλτούρα. Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η μορφή της θα αποτυπώνει την εξέλιξη και την κληρονομιά του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα θα κοιτάζει προς το μέλλον του θεσμού.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν παλιοί εμβληματικοί καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές στον διαγωνισμό, αλλά και 10 από τους καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν στον Μεγάλο Τελικό του 2026 στη Βιέννη. Οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν τόσο τα δικά τους τραγούδια όσο και αγαπημένα κομμάτια από την επί επτά δεκαετίες ιστορία της Eurovision.

Οι στάσεις της περιοδείας έχουν ως εξής:

15 Ιουνίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (O2 Arena)

17 Ιουνίου – Αμβούργο, Γερμανία (Barclays Arena)

19 Ιουνίου – Μιλάνο, Ιταλία (Arena Milano)

20 Ιουνίου – Ζυρίχη, Ελβετία (Hallenstadion)

22 Ιουνίου – Αμβέρσα, Βέλγιο (AFAS Dome)

23 Ιουνίου – Κολωνία, Γερμανία (Lanxess Arena)

25 Ιουνίου – Κοπεγχάγη, Δανία (Royal Arena)

27 Ιουνίου – Άμστερνταμ, Ολλανδία (Ziggo Dome)

29 Ιουνίου – Παρίσι, Γαλλία (Accor Arena)

2 Ιουλίου – Στοκχόλμη, Σουηδία (Avicii Arena)

Η περιοδεία αυτή θα προσφέρει στους φαν που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουν τη Eurovision ζωντανά, σε μορφή που συνδυάζει το θέαμα, τη μουσική και το πνεύμα της μεγαλύτερης τηλεοπτικής μουσικής διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο θεσμός αντιμετωπίζει προκλήσεις: πέντε χώρες έχουν αποσύρει τη συμμετοχή τους λόγω αντιδράσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, μειώνοντας τον αριθμό των διαγωνιζόμενων σε 35 - τον χαμηλότερο από το 2004.

Επιπλέον, διάσημοι καλλιτέχνες, όπως ο Thomas Neuwirth — γνωστός παγκοσμίως ως Conchita Wurst — έχουν ανακοινώσει ότι αποχωρούν από τη Eurovision, επικεντρώνοντας σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, ενώ άλλοι, όπως η Πολωνή Karolina Czarnecka, έχουν αποσυρθεί από εθνικές επιλογές ως διαμαρτυρία. Αυτά τα γεγονότα προσθέτουν ένα έντονο πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο στο φετινό διαγωνισμό και στην περιοδεία που θα ακολουθήσει.

Ο διευθυντής του Διαγωνισμού, Martin Green, τόνισε ότι η περιοδεία έχει σχεδιαστεί για να φέρνει τη μαγεία της Eurovision σε ευρεία ζωντανή εμπειρία, τιμώντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του θεσμού, με την υπόσχεση μιας συναρπαστικής εμπειρίας για τους φίλους και τις οικογένειες των Eurofans σε όλη την Ευρώπη.