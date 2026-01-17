Η Σόφι Τέρνερ αναλαμβάνει τον ρόλο της Λάρα Κροφτ - Η πρώτη εικόνα της μεταμφίεσης

Το Prime Video αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της Σόφι Τέρνερ ως Λάρα Κροφτ στη νέα live-action σειρά «Tomb Raider», που ήδη βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής.

Το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα από τη νέα live-action σειρά «Tomb Raider», προσφέροντας στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά της Σόφι Τέρνερ στον ρόλο της εμβληματικής Λάρα Κροφτ. Με την έναρξη των γυρισμάτων, η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Η σειρά, που βρίσκεται ήδη σε παραγωγή, αποτελεί τηλεοπτική προσαρμογή του κλασικού franchise και είχε πάρει επίσημα το «πράσινο φως» από το Prime Video τον Μάιο του 2024. Η συμμετοχή της Σόφι Τέρνερ, γνωστής παγκοσμίως από τον ρόλο της ως Σάνσα Σταρκ στο «Game of Thrones», είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς και από τότε θεωρείται ένα από τα πιο πολυσυζητημένα casting των τελευταίων ετών στον χώρο της τηλεόρασης και των adaptations βιντεοπαιχνιδιών.

Η Τέρνερ γίνεται έτσι η νεότερη ηθοποιός που ενσαρκώνει τη θρυλική αρχαιολόγο και τυχοδιώκτρια. Στο παρελθόν, η Λάρα Κροφτ είχε αποκτήσει κινηματογραφική υπόσταση μέσα από δύο ταινίες με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ το 2018 τον ρόλο είχε αναλάβει η Αλίσια Βικάντερ σε ένα πιο ρεαλιστικό reboot της σειράς ταινιών.

Το καστ της νέας τηλεοπτικής παραγωγής είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Μάρτιν Μπομπ-Σέμπλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς, Τζακ Μπάνον, Τζον Χέφερναν, Μπιλ Πάτερσον, Πάτερσον Τζόζεφ, Σάσα Λους, Τζουλιέτ Μοτάμεντ, Σίλια Ίμρι και Αύγουστο Βιτγκενστάιν. Η παρουσία της Σιγκούρνι Γουίβερ, ειδικά, έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, καθώς θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κινηματογραφικού είδους της περιπέτειας και της επιστημονικής φαντασίας.

Πίσω από τη δημιουργία της σειράς βρίσκεται η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, η οποία αναλαμβάνει ρόλο δημιουργού, σεναριογράφου και εκτελεστικής παραγωγού. Μαζί της ως εκτελεστικός παραγωγός και συν-showrunner είναι ο Τσαντ Χοτζ, ενώ τη σκηνοθεσία και επίσης εκτελεστική παραγωγή υπογράφει ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν. Η εμπλοκή της Γουόλερ-Μπριτζ, που έχει ήδη υπογράψει γενικό συμβόλαιο με την Amazon MGM Studios, θεωρείται κομβικής σημασίας για τον τόνο και την κατεύθυνση της σειράς, με πολλούς να περιμένουν μια πιο σύγχρονη, πολυδιάστατη και χαρακτήρα-κεντρική προσέγγιση της Λάρα Κροφτ.

Το «Tomb Raider» έχει μια ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών. Το πρώτο παιχνίδι κυκλοφόρησε το 1996 και η Λάρα Κροφτ καθιερώθηκε γρήγορα ως παγκόσμιο σύμβολο γυναικείας δράσης και περιπέτειας. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι της βασικής σειράς, «Shadow of the Tomb Raider», κυκλοφόρησε το 2018, ενώ αρκετοί από τους κλασικούς τίτλους έχουν ανανεωθεί και επανακυκλοφορήσει. Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί δύο νέα παιχνίδια: το «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» για το 2026 και το «Tomb Raider: Catalyst» για το 2027, δείχνοντας ότι το franchise μπαίνει σε μια νέα, εκτεταμένη φάση ανάπτυξης.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή των Crystal Dynamics, Story Kitchen και Amazon MGM Studios, σε συνεργασία με τη Legendary Television και την Wells Street Productions της Γουόλερ-Μπριτζ. Η ανάπτυξή της εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ της Crystal Dynamics και της Amazon MGM Studios για τη δημιουργία περισσότερων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ιστοριών στον κόσμο του «Tomb Raider».

Με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει και το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα υψηλό, το μόνο βέβαιο είναι ότι η νέα τηλεοπτική Λάρα Κροφτ με τη μορφή της Σόφι Τέρνερ θα βρεθεί πολύ σύντομα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες — και το Prime Video φαίνεται αποφασισμένο να δώσει στο θρυλικό franchise την τηλεοπτική μεταφορά που του αξίζει.