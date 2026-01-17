Χανς Ζίμερ: Ο μουσικός θρύλος του Χάρι Πότερ επιστρέφει - «Μεγάλη τιμή που συμμετέχουμε σε ένα τόσο σημαντικό έργο»

Ο Χανς Ζίμερ και η Bleeding Fingers Music θα συνθέσουν τη μουσική για τη σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO, που κάνει πρεμιέρα το 2027.

Μια από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές και πλέον τηλεοπτικές ιστορίες όλων των εποχών ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο μουσικό αποτύπωμα. Ο Χανς Ζίμερ και η εταιρεία του, Bleeding Fingers Music, αναλαμβάνουν τη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής για την επερχόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027.

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά βασίζεται στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και φιλοδοξεί να αφηγηθεί ολόκληρη την ιστορία του νεαρού μάγου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και βάθος. Κάθε ένα από τα επτά βιβλία ( «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», «Ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν», «Το Κύπελλο της Φωτιάς», «Το Τάγμα του Φοίνικα», «Ο Ημίαιμος Πρίγκιπας» και «Οι Κλήροι του Θανάτου») θα μεταφερθεί στην οθόνη ως ξεχωριστή τηλεοπτική σεζόν.

Τη μουσική υπογραφή του πρότζεκτ δεν θα έχει μόνο ο ίδιος ο Ζίμερ, αλλά και δύο βασικά στελέχη της Bleeding Fingers Music, η Κάρα Τάλβε και ο Άνζε Ρόζμαν. Σε κοινή τους δήλωση τόνισαν πόσο σημαντική και βαριά είναι η ευθύνη που αναλαμβάνουν: «Η μουσική κληρονομιά του “Χάρι Πότερ” αποτελεί σημείο αναφοράς για συνθέτες από όλο τον κόσμο και νιώθουμε μεγάλη τιμή που συμμετέχουμε σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Η μαγεία είναι παντού γύρω μας — συχνά απλώς δεν μπορούμε να την αγγίξουμε. Με αυτή τη μουσική ελπίζουμε να φέρουμε το κοινό λίγο πιο κοντά σε αυτήν, τιμώντας ταυτόχρονα ό,τι έχει προηγηθεί».

Ο στόχος της νέας μουσικής επένδυσης είναι διπλός: από τη μία να σεβαστεί και να τιμήσει τη μουσική παράδοση που έχει ήδη χαραχθεί στη μνήμη εκατομμυρίων θεατών και από την άλλη να επαναπροσδιορίσει τον ήχο του «Χάρι Πότερ» για ένα σύγχρονο, πολυετές και υψηλού κύρους τηλεοπτικό φορμάτ.

Δεν είναι μικρό το βάρος της σύγκρισης, καθώς οι ταινίες του κινηματογραφικού «Χάρι Πότερ» είχαν φιλοξενήσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα στην ιστορία του σινεμά. Την αρχή είχε κάνει ο Τζον Γουίλιαμς στις τρεις πρώτες ταινίες («Η Φιλοσοφική Λίθος», «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», «Ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν»), ακολούθησε ο Πάτρικ Ντόιλ στο «Κύπελλο της Φωτιάς», ο Νίκολας Χούπερ στο «Τάγμα του Φοίνικα» και στον «Ημίαιμο Πρίγκιπα», ενώ το φινάλε της σειράς υπέγραψε μουσικά ο Αλεξάντρ Ντεσπλά στους «Κλήρους του Θανάτου».

Η Bleeding Fingers Music, την οποία ίδρυσε ο Χανς Ζίμερ πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή κολεκτίβα συνθετών με σημαντική παρουσία σε τηλεόραση και κινηματογράφο. Μάλιστα, αργότερα μέσα στη χρονιά αναμένεται να ανοίξει νέο γραφείο στο Λονδίνο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή της παρουσία.

Ο ίδιος ο Ζίμερ παραμένει εξαιρετικά δραστήριος: αυτή την περίοδο είναι υποψήφιος για Όσκαρ για τη μουσική του στην ταινία «F1», ενώ μέσα στη χρονιά θα ακουστεί και στη νέα σεζόν της σειράς «Euphoria» του HBO, καθώς και στο «Dune: Part Three».

Παράλληλα με τις μουσικές ανακοινώσεις, προχωρά και η στελέχωση του καστ. Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν θα ενσαρκώσει τον Χάρι Πότερ, η Αραμπέλα Στάντον την Ερμιόνη Γκρέιντζερ και ο Άλαστερ Στάουτ τον Ρον Ουέσλι — τρεις σε μεγάλο βαθμό νεοεισερχόμενοι ηθοποιοί. Στους ενήλικους ρόλους, ο Τζον Λίθγκοου θα υποδυθεί τον Άλμπους Ντάμπλντορ, ο Παάπα Εσιέντου τον Σεβέρους Σνέιπ και η Τζάνετ ΜακΤίρ την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.

Με τον Χανς Ζίμερ στο τιμόνι της μουσικής και μια φιλόδοξη, πολυετή αφήγηση μπροστά της, η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» δείχνει αποφασισμένη όχι απλώς να αναβιώσει τη μαγεία, αλλά να της δώσει μια εντελώς νέα, σύγχρονη διάσταση.