Heated Rivalry: Η συγγραφέας θεωρούσε τα μυθιστόρηματά της ακατάλληλα για τηλεοπτική μεταφορά. Τώρα όλοι μιλούν γι’αυτή τη σειρά

Το Heated Rivalry πήρε ήδη το πράσινο φως για τη δεύτερη σεζόν

Υπάρχει μια σειρά που μονοπώλησε το ενδιαφέρον την περίοδο των Χριστουγέννων και έπειτα. Ο λόγος για το Heated Rivalry, που κατάφερε να σπάσει ρεκόρ θεαματικότητας στο HBO Max και να γίνει πολύ γρήγορα πολιτιστικό φαινόμενο. Όπως ήταν αναμενόμενο, το έκδηλο ενδιαφέρον των θεατών, οδήγησε και στο πράσινο φως για τη δεύτερη σεζόν. Ωστόσο, αν ένα πρόσωπο πρέπει να πάρει τα εύσημα, αυτή είναι η Ρέιτσελ Ριντ, η συγγραφέας που σκέφτηκε την ιστορία στην οποία βασίστηκε η σειρά, που είδε τη δημοτικότητά της να αυξάνεται.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το Heated Rivalry αφηγείται τη μυστική και κοινωνικά απαγορευμένη σχέση δύο αντίπαλων επαγγελματιών παικτών χόκεϊ επί πάγου. Το έργο περιλαμβάνει ερωτικές σκηνές, οι οποίες ωστόσο λειτουργούν αφηγηματικά ως μέσο ανάδειξης μιας σχέσης που εξελίσσεται σταδιακά, μέσα από χρόνια αθλητικής αντιπαλότητας, μυστικές συναντήσεις και κρυφή επικοινωνία, σε διάστημα οκτώ ετών.

Η Ρέιτσελ Ριντ ανέφερε στο BBC πως αρχικά θεωρούσε τα βιβλία της ακατάλληλα για μια τηλεοπτική μεταφορά, δεδομένου ότι πρωτοδημοσιεύθηκαν ανώνυμα στο διαδίκτυο και παρουσιάστηκαν ως fan fiction. Παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, η τηλεοπτική διασκευή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη δομή και το περιεχόμενο του μυθιστορήματός της. Για την ακρίβεια, τόνισε πως πρόκειται για μία από τις πιο πιστές μεταφορές.

Το Heated Rivalry συζητήθηκε έντονα στο ίντερνετ, ενώ υπήρξε και σχετικό δημοσίευμα του Guardian, για το πώς ερμηνεύεται η δημοφιλία του στο γυναικείο φύλο. Η ίδια η Ρέιτσελ Ριντ το αποδίδει αυτό στη φύση του λογοτεχνικού είδους, επισημαίνοντας ότι το ρομαντικό μυθιστόρημα διαβάζεται κατά κύριο λόγο από γυναίκες. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η τηλεοπτική μεταφορά διεύρυνε σημαντικά το κοινό της, προσελκύοντας περισσότερους άνδρες και ένα πιο ποικιλόμορφο ακροατήριο.

Στο μεταξύ, η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για τα αθλητικά ρομάντζα είναι γεγονός. Οι ιστορίες που συνδυάζουν τον αθλητισμό με ένα love story έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το Heated Rivalry αποτελεί αυτή τη στιγμή έναν από τους πλέον περιζήτητους τίτλους, με τις προπαραγγελίες των έντυπων εκδόσεων να καταγράφουν ραγδαία άνοδο.

Για τη Ριντ, ο απώτερος στόχος δεν περιορίζεται στην εμπορική επιτυχία. Όπως επισημαίνει, επιθυμεί τα βιβλία και η σειρά να συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων αφηγήσεων που αναδεικνύουν τη χαρά και την πληρότητα των κουήρ σχέσεων. «Οι ιστορίες με χαρούμενο τέλος και κουήρ ευτυχία είναι ακόμη λίγες», αναφέρει, προσθέτοντας με χιούμορ ότι ίσως δεν είναι απαραίτητο ένας από τους ήρωες να οδηγείται πάντα σε τραγική κατάληξη.

Πάντως, το το χόκεϊ δεν λειτουργεί απλώς ως αφηγηματικό περιβάλλον για τη συγγραφέα. Όπως δήλωσε, η συγγραφή αποτέλεσε μέσο επεξεργασίας προσωπικών συναισθημάτων που σχετίζονται με τον μισογυνισμό, την ομοφοβία και τη βία στον χώρο του αθλήματος, το οποίο παρακολουθούσε συστηματικά από νεαρή ηλικία.