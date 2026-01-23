Χάρι Στάιλς is back: Μετά τον δίσκο, ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία μέσα στο 2026

Ύστερα από αρκετά χρόνια παύσης, ο Χάρι Στάιλς επιστρέφει στα μουσικά δρώμενα με διπλό “χτύπημα”: ο νέος δίσκος και η ανακοίνωση για την παγκόσμια περιοδεία του.

Ο Χάρις Στάιλς - ο καλλιτέχνης που ξεχώρισε για τη φωνή και το ταλέντο του πριν ακόμα ενηλικιωθεί και εντάχθηκε στο συγκρότημα «One Direction», κάνοντας διεθνή καριέρα - εδώ και μια δεκαετία ακολουθεί solo πορεία, σημειώνοντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Πλέον, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, έχοντας πιστούς fans σε όλο τον κόσμο.

Το 2022, ο Χάρις Στάιλς κυκλοφόρησε το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ της καριέρας του, με τίτλο «Harry's House», το οποίο κέρδισε το Grammy για το «Άλμπουμ της Χρονιάς». Τραγούδια, όπως το «As it was» και το «Late Night Talking», έγιναν hits σπώντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μετά από μια έντονη περίοδο συναυλιών και εμφανίσεων, ο τραγουδιστής πήρε την απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα και να προετοιμαστεί για τον επόμενο δίσκο του. Και έτσι και έγινε.

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ο Χάρις Στάιλς ανακοίνωσε μέσω μιας ανάρτησης στον λογαριασμό του στο IG, πως η επιστροφή μου στη μουσική βιομηχανία είναι θέμα χρόνου. Ο τραγουδιστής δημοσίευσε το όνομα του άλμπουμ του, χαροποιώντας τους εκατομμύρια fans του σε όλο τον πλανήτη. Το «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου του 2026.

Πριν από μερικές ώρες, ο Χάρι Στάιλς επέστρεψε στη διαδικτυακή πλατφόρμα με νέα ανάρτηση, ανακοινώνοντας την παγκόσμια περιοδεία του, με τίτλο «Together Together». Ο τραγουδιστής έχει προγραμματιστεί να κάνει 50 συναυλίες - σε επτά πόλεις του κόσμου. Από την Πόλη του Μεξικό και τη Νέα Υόρκη μέχρι το Άμστερνταμ και τη Μελβούρνη. Η περιοδεία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο και μέρος των εσόδων αναμένεται να διατεθεί στη μη κερδοσκοπική οργάνωση, Choose Love, που παρέχει τροφή, στέγη και εκπαίδευση σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ θα στηρίξει και το LIVE Trust, που προστατεύει τη μουσική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της περιοδείας έχει ως εξής: 16-26 Μαΐου στο Άμστερνταμ, 12-23 Ιουνίου στο Λονδίνο, 17-18 Ιουλίου στο Σάο Πάολο, 31 Ιουλίου - 1 Αυγούστου στην Πόλη του Μεξικό, από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για 30 συναυλίες, 27-28 Νοεμβρίου στη Μελβούρνη και 12 - 13 Δεκεμβρίου στο Σίντνεϊ.

Ο Χάρι Στάιλς - όπως όλα δείχνουν - ετοιμάζει δυναμική επιστροφή, με το τραγούδι «Aperture» να μας δίνει μια πρόγευση του νέου άλμπουμ.