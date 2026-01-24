Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι υποψήφιοι για τις χειρότερες ερμηνείες

H «Χιονάτη» και o «Πόλεμος των Κόσμων» οδηγούν την κούρσα των… χειρότερων, με τις φετινές υποψηφιότητες να προκαλούν συζητήσεις.

Η κινηματογραφική χρονιά του 2025 μπορεί να είχε τις μεγάλες της επιτυχίες, είχε όμως και τις μεγάλες της απογοητεύσεις — και αυτές έρχονται τώρα στο προσκήνιο μέσα από τις υποψηφιότητες των Golden Raspberry Awards, γνωστών και ως Razzie, που επιβραβεύουν τις λιγότερο επιτυχημένες στιγμές του Χόλιγουντ.

Στην κορυφή της λίστας των φετινών υποψηφιοτήτων για τη «Χειρότερη Ταινία» βρίσκονται δύο πολυσυζητημένες παραγωγές: η live-action «Χιονάτη» της Disney με πρωταγωνίστρια τη Rachel Zegler και ο «Πόλεμος των Κόσμων» της Universal με τον Ice Cube. Οι δύο ταινίες ισοβαθμούν στις περισσότερες υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας από έξι η καθεμία, γεγονός που τις καθιστά τα μεγάλα «φαβορί» της φετινής απονομής.

Στην ίδια κατηγορία διεκδικούν επίσης τον άτυπο τίτλο της χειρότερης ταινίας της χρονιάς τα φιλμ The Electric State, Hurry Up Tomorrow και Star Trek: Section 31, συμπληρώνοντας μια πεντάδα παραγωγών που, παρά τις υψηλές προσδοκίες ή τα μεγάλα ονόματα, δεν κατάφεραν να πείσουν κοινό και κριτικούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υποψηφιότητες στις ερμηνευτικές κατηγορίες. Στους υποψήφιους για το Razzie ανδρικής ερμηνείας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Abel “The Weeknd” Tesfaye για το Hurry Up Tomorrow, ο Dave Bautista για το In the Lost Lands, ο Ice Cube για τον Πόλεμο των Κόσμων, ο Scott Eastwood για το Alarum και ο Jared Leto για το Tron: Ares. Αντίστοιχα, στην κατηγορία της χειρότερης ηθοποιού συναντάμε γνωστά ονόματα όπως η Ariana DeBose, η Milla Jovovich, η Natalie Portman, η Rebel Wilson και η Michelle Yeoh.

Από τις πιο πολυσυζητημένες – και σαφώς πιο σατιρικές – κατηγορίες είναι αυτή του «Χειρότερου συνδυασμού στην οθόνη». Ανάμεσα στις υποψηφιότητες ξεχωρίζουν οι επτά νάνοι CGI της «Χιονάτης», ο James Corden και η Rihanna στα «Στρουμφάκια», ο Ice Cube και η… κάμερα Zoom του στον «Πόλεμο των Κόσμων», ο Robert De Niro στους διπλούς ρόλους του στο The Alto Nights, αλλά και ο The Weeknd με το «κολοσσιαίο εγώ» του στο Hurry Up Tomorrow.

Παρά τον σατιρικό τους χαρακτήρα, τα Razzie παραμένουν ένας καθιερωμένος θεσμός που συχνά πυροδοτεί συζητήσεις γύρω από τις υπερπαραγωγές που δεν κατάφεραν να δικαιώσουν τις προσδοκίες. Οι «νικητές» — ή καλύτερα οι… ηττημένοι — θα ανακοινωθούν, όπως πάντα, την παραμονή των Όσκαρ, το Σάββατο 14 Μαρτίου, υπενθυμίζοντας ότι στο Χόλιγουντ η αποτυχία μπορεί να γίνει εξίσου διάσημη με την επιτυχία.

Παρακάτω η λίστα με όλες τις υποψηφιότητες:

WORST PICTURE

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Disney’s Snow White (2025)

Star Trek: Section 31

War Of The Worlds (2025)

WORST ACTOR

Dave Bautista / In The Lost Lands

Ice Cube / War Of The Worlds

Scott Eastwood / Alarum

Jared Leto / Tron: Ares

Abel “The Weeknd” Tesfaye / Hurry Up Tomorrow

WORST ACTRESS

Ariana DeBose / Love Hurts

Milla Jovovich / In The Lost Lands

Natalie Portman / Fountain Of Youth

Rebel Wilson / Bride Hard

Michele Yeoh / Star Trek: Section 31

WORST REMAKE/RIP-OFF/SEQUEL

I Know What You Did Last Summer (2025)

Five Nights At Freddy’s 2

Smurfs (2025)

Snow White (2025)

War Of The Worlds (2025)

WORST SUPPORTING ACTRESS

Anna Chlumsky / Bride Hard

Ema Horvath / The Strangers: Chapter 2

Scarlet Rose Stallone / Gunslingers

Kacey Rohl / Star Trek: Section 31

Isis Valverde / Alarum

WORST SUPPORTING ACTOR

All Seven Artificial Dwarfs / Snow White (2025)

Nicolas Cage / Gunslingers

Stephen Dorff / Bride Hard

Greg Kinnear / Off The Grid

Sylvester Stallone / Alarum

WORST SCREEN COMBO

All Seven Dwarfs / Snow White (2025)

James Corden & Rihanna / Smurfs (2025)

Ice Cube & His Zoom Camera / War Of The Worlds (2025)

Robert De Niro & Robert De Niro (as Frank & Vito) / The Alto Knights

The Weeknd & His Colossal Ego / Hurry Up Tomorrow

WORST DIRECTOR

Rich Lee / War of The Worlds (2025)

Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31

The Russo Brothers / The Electric State

Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow

Marc Webb / Snow White (2025)

WORST SCREENPLAY

The Electric State / Screenplay by Christopher Markus and Stephen McFeely. Adapted from the illustrated novel by Simon Stalenhag.

Hurry Up Tomorrow / Screenplay by Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim

Snow White (2025) / Screenplay by Erin Cressida Wilson and a bunch of others too numerous to mention. Drawing from the original fairy tale by the Brothers Grimm.

Star Trek: Section 31 / Screenplay by Craig Sweeny with original story concept developed by Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt

War Of The Worlds (2025) / Screen Story and Screenplay by Kenny Golde and screenplay by Marc Hyman, adapting (or destroying) the classic novel by H.G. Wells.

