A Thousand Blows: Ποιες ήταν οι Forty Elephants που "κρύβονται" πίσω από την ιστορία της νέας σειράς του Disney Plus

Η σειρά του Disney Plus A Thousand Blows, αναφέρεται μεταξύ άλλων στη γυναικεία συμμορία του Λονδίνου, 40 Ελέφαντες. ποια ήταν η πραγματική της δράση.

Τις προηγούμενες ημέρες έκανε πρεμιέρα στο Disney Plus ο δεύτερος κύκλος της σειράς A Thousand Blows που μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 19ου αιώνα και έχει στο επίκεντρό της μία καλά στημένη γυναικεία συμμορία. Πρόκειται για τους «40 Ελέφαντες» που υπό την ηγεσία της Μαίρη Καρ ξεκινά από το κακόφημο Ανατολικό Λονδίνο και δρα σε όλη την πόλη.

Η συγκεκριμένη σειρά φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο ασυνήθιστα κεφάλαια του βικτωριανού υπόκοσμου: την πραγματική συμμορία των Forty Elephants. Η σειρά εμπνέεται από αληθινά πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα, αλλά τα συνδέει με μυθοπλαστικές ιστορίες και σχέσεις για να δημιουργήσει μια δυναμική αφήγηση που εξερευνά τόσο τη βία όσο και τις κοινωνικές ανισότητες της εποχής.

