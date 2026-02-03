Το The Drama της A24 έχει πλέον trailer. Ανυπομονούμε για την πρεμιέρα

Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους

Είναι από τις ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς. Πιστεύω πραγματικά πως η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι το κινηματογραφικό ζευγάρι του 2026. Το The Drama της Α24 από την αρχή κέρδισε το ενδιαφέρον μας, πόσω μάλλον τώρα, που κυκλοφόρησε trailer με περισσότερες πληροφορίες της ιστορίας.

Αρχικά, η υπόθεση της rom-com ακολουθεί την Έμμα και τον Τσάρλι, που προετοιμάζονται για την ημέρα του γάμου τους - κάνουν μαθήματα χορού, τελειοποιούν τους λόγους τους και ασχολούνται με κάθε λεπτομέρεια για το μεγάλο γεγονός. Η Έμμα κατάγεται από το Baton Rouge της Λουιζιάνα και ο πατέρας της έχει υπηρετήσει στον στρατό. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και εργάζεται στη Mission Books. Ο Τσάρλι είναι από το Λονδίνο και έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Tufts. Σήμερα είναι διευθυντής του Μουσείου Τεχνών του Cambridge.

Οι δυο τους δείχνουν ερωτευμένοι, μέχρι τη στιγμή που όλα αλλάζουν. Ένα φιλικό τους ζευγάρι, τους προτρέπει να πουν το χειρότερο πράγμα που έχουν κάνει ποτέ κι αυτό οδηγεί σε μια -ενδεχομένως μη αναστρέψιμη- εξομολόγηση από την Έμμα, που έχει ως αποτέλεσμα η σχέση τους να περάσει κρίση.

Στο trailer βλέπουμε και τη στιγμή, που αμήχανοι και οι δύο, προσπαθούν να τραβήξουν φωτογραφίες πριν τον γάμο. Ο φωτογράφος αντιλαμβάνεται την βαριά ατμόσφαιρα και προσπαθεί να τους τοποθετήσει δίπλα-δίπλα μπροστά σε ένα γκρι φόντο, ζητώντας τους να χαμογελάσουν, όπως θα χαμογελούσαν στη ζωή. Καθώς ο φωτογράφος τους ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο πράγμα στον άλλον, ένα μοντάζ από την καθημερινότητά τους ξεδιπλώνεται: ο Τσάρλι αποκαλεί την Έμμα «όμορφη» και «αστεία» και λέει ότι έχει «την καλύτερη ζωή». Η Έμμα, με τη σειρά της, χαρακτηρίζει τον Τσάρλι «στοργικό, κατανοητό και ανοιχτόμυαλο», με την τελευταία λέξη να πέφτει πάνω σε ένα πλάνο όπου χαστουκίζει τον χαρακτήρα του Πάτινσον κατά τη διάρκεια του σεξ.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο στο The Drama υπογράφει ο Κρίστοφερ Μπόργκλι, ενώ πρωταγωνιστούν ακόμη οι Hailey Gates και Zoë Winters.

Πριν το trailer, η Α24 είχε προωθήσει την ταινία, για τον γάμο της χρονιάς, στην εφημερίδα Boston Globe, η οποία κατέληγε στην στην ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας και την ημερομηνία του γάμου.