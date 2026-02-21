Έξι σειρές για να δεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

Έξι συντάκτες/τριες επιλέγουν έξι σειρές για να περάσεις το φετινό τριήμερο της Αποκριάς μακριά από πάρτι και χαρταετούς.

Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις αυτό το τριήμερο. Ένας από αυτός είναι να κάνεις χαρταετούς, αποκριάτικες μάσκες, λαγάνες, στην άκρη και να κάτσεις καθηλωμένος/-η 50 ώρες βλέποντας μία πολύ καλή σειρά. Δεν το προτείνουμε αλλά το επιλέγουμε.

Παρακάτω, οι συντάκτες του Reader επιλέγουν για εσένα τη σειρά που σου ταιριάζει να δεις αυτό το τριήμερο. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, σε κάποιες μπορείς να βγεις και λίγο έξω, σε κάποιες άλλες -λίγο πιο μεγάλες- ακολουθείς κανονικά το πρόγραμμα που (δεν) προτείναμε στην αρχή.

“Industry”

Πόσο χαμηλά είσαι ικανός να πέσεις προκειμένου να καταφέρεις να κερδίσεις τη δουλειά των ονείρων σου; Στην επενδυτική τράπεζα Pierpoint, στο πιο κεντρικό σημείο του Λονδίνου, μια ομάδα ασκούμενων υπαλλήλων, θα παλέψουν με κάθε τρόπο για να διεκδικήσουν μια καρέκλα, έναν υπολογιστή, μια θέση σε ένα meeting, μια ευκαιρία να γίνουν ορατοί στο πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό οικοσύστημα του δυτικού κόσμου.

Η σειρά αποτελεί δημιουργία των πρώην στελεχών επενδυτικών τραπεζών, Μίκι Ντον και Κόνραντ Κέϊ και στο πρώτο της επεισόδιο, ένας από τους ασκούμενους πεθαίνει, μέσα σε ένα «ωκεανός» από σεξουαλική επιθυμία, ίντριγκα και «λαμογιές». Η σειρά διανύει τον τέταρτο κύκλο της και είναι διαθέσιμη από το HBO.

