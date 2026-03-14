Σάρωσε στα Χρυσά Βατόμουρα η ταινία «War of the Worlds» – Χειρότερος ηθοποιός ο Άις Κιουμπ

Η νέα εκδοχή του «War of the Worlds» κυριάρχησε στα Razzies 2026, κερδίζοντας τα περισσότερα βραβεία για τις χειρότερες κινηματογραφικές επιδόσεις.

Λίγο πριν από την τελετή των Academy Awards, τα σατιρικά κινηματογραφικά βραβεία Razzies (γνωστά ως Χρυσά Βατόμουρα) ανακοίνωσαν τους «νικητές» τους για το 2026, απονέμοντας τα τρόπαια στις ταινίες και τις ερμηνείες που θεωρήθηκαν οι χειρότερες της χρονιάς. Μεγάλος «πρωταγωνιστής» της φετινής διοργάνωσης ήταν η νέα κινηματογραφική εκδοχή της ταινίας War of the Worlds (2025 film), η οποία συγκέντρωσε τα περισσότερα αρνητικά βραβεία.

Η ταινία κατέκτησε πολλές από τις βασικές κατηγορίες των Razzies, μεταξύ των οποίων το βραβείο για τη χειρότερη ταινία, το χειρότερο ριμέικ ή απομίμηση-συνέχεια, το χειρότερο σενάριο και τη χειρότερη σκηνοθεσία. Επιπλέον, το βραβείο χειρότερου ηθοποιού απονεμήθηκε στον ράπερ και ηθοποιό Ice Cube για την ερμηνεία του στην ίδια παραγωγή.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπέγραψε ο Rich Lee, ο οποίος επίσης βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, κερδίζοντας το βραβείο για τη χειρότερη σκηνοθεσία της χρονιάς.

Η ταινία βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας The War of the Worlds του συγγραφέα H. G. Wells, που δημοσιεύθηκε το 1898 και αφηγείται μια εισβολή εξωγήινων στη Γη. Η ιστορία έχει μεταφερθεί πολλές φορές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με πιο γνωστή ίσως την εκδοχή του 2005, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Tom Cruise.

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά συγκέντρωσε συνολικά έξι υποψηφιότητες στα φετινά Razzies, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο για τον χειρότερο συνδυασμό ηθοποιών. Η συγκεκριμένη κατηγορία απονεμήθηκε σε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη «ομάδα»: τους επτά νάνους που δημιουργήθηκαν με ψηφιακά εφέ στην live-action διασκευή της Snow White (2024 Disney live-action film).

Οι ψηφιακοί χαρακτήρες κέρδισαν επίσης το βραβείο για τον χειρότερο ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο, σε μια από τις πιο σατιρικές αποφάσεις της φετινής τελετής.

Στην κατηγορία της χειρότερης ηθοποιού, το βραβείο απονεμήθηκε στην Rebel Wilson για την ταινία Bride Hard, μια κωμωδία δράσης που επίσης δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους κριτικούς.

Τα βραβεία Razzies ιδρύθηκαν το 1981 και απονέμονται κάθε χρόνο με σατιρικό χαρακτήρα, με στόχο να αναδείξουν τις λιγότερο επιτυχημένες κινηματογραφικές παραγωγές. Παραδοσιακά, οι «νικητές» ανακοινώνονται την παραμονή της τελετής των Όσκαρ, δημιουργώντας μια χιουμοριστική αντίστιξη με τις πιο λαμπρές διακρίσεις της βιομηχανίας.

Στη φετινή διοργάνωση απονεμήθηκε επίσης το ειδικό βραβείο «Razzie Redeemer», το οποίο τιμά καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να βελτιώσουν σημαντικά την κινηματογραφική τους πορεία μετά από προηγούμενη διάκριση στα Razzies. Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στην ηθοποιό Kate Hudson για την ερμηνεία της στην ταινία Song Sung Blue.

Η Χάντσον είχε κερδίσει το 2021 το βραβείο χειρότερης ηθοποιού για την ταινία Music (2021 film), γεγονός που καθιστά τη φετινή της διάκριση μια συμβολική «αποκατάσταση» της καριέρας της.

Παρά τη σατιρική τους φύση, τα Razzies έχουν εξελιχθεί σε αναπόσπαστο μέρος της κινηματογραφικής σεζόν των βραβείων, προσφέροντας μια πιο ανάλαφρη και αυτοσαρκαστική ματιά στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Και αν για κάποιους καλλιτέχνες οι διακρίσεις αυτές μπορεί να θεωρούνται… ανεπιθύμητες, για το κοινό αποτελούν μια υπενθύμιση ότι ακόμη και στο Χόλιγουντ, όπου κυριαρχεί η λάμψη, υπάρχει πάντα χώρος και για λίγη αυτοκριτική – και αρκετό χιούμορ.