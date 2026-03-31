Στα σκαριά νέα σειρά για τον Τζέφρι Επστάιν - Θα βασίζεται στη δημοσιογραφική έρευνα της Τζούλι Κ. Μπράουν

Μια νέα μίνι σειρά για τον Τζέφρι Επστάιν βρίσκεται ήδη στα σκαριά, βασισμένη στο best seller βιβλίο των New York Times, με την υπογραφή της δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν. Η Λόρα Ντερν θα υποδυθεί τη δημοσιογράφο της Miami Herald, που ερεύνησε σε βάθος την υπόθεση του, σε μια εποχή που ελάχιστοι ασχολούνταν με αυτήν. Όπως τονίζει ο Guardian, πρόκειται για την πρώτη δραματοποιημένη τηλεοπτική μεταφορά της υπόθεσης.

Η σειρά για τον Τζέφρι Επστάιν, που προς το παρόν δεν φέρει τίτλο, θα αφηγηθεί ουσιαστικά τη δημοσιογραφική έρευνα της Τζούλι Κ. Μπράουν. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, πρόκειται για μια «εκρηκτική αφήγηση» για το πώς μια ερευνητική δημοσιογράφος αποκάλυψε μια μυστική συμφωνία μεταξύ του Έπσταϊν και ομοσπονδιακών εισαγγελέων.

Η ιστορία θα ακολουθεί τη μακροχρόνια έρευνα της Μπράουν, η οποία εντόπισε περίπου 80 θύματα, έπεισε επιζήσασες να μιλήσουν δημόσια και συνέβαλε στις συλλήψεις του Τζέφρι Έπσταϊν και της συνεργάτιδάς του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

Η δημοσιογραφική δουλειά της Μπράουν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να επανέλθει η υπόθεση στην επικαιρότητα. Το 2018, η Miami Herald δημοσίευσε μια σειρά άρθρων που αποκάλυπταν τις στενές σχέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα και τη μεταχείριση που είχε από τις αρχές, βασισμένη σε μαρτυρίες δεκάδων γυναικών.

Η υπόθεση είχε και πολιτικές συνέπειες, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, στην παραίτηση του Αλεξάντερ Ακόστα, τότε υπουργού Εργασίας των ΗΠΑ, λόγω του ρόλου του σε παλαιότερη συμφωνία που είχε προστατεύσει τον Τζέφρι Έπσταϊν από ομοσπονδιακές διώξεις.

Η σειρά βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και δεν έχει ξεκινήσει η παραγωγή της, ενώ αναζητείται πλατφόρμα ή δίκτυο για την προβολή της.