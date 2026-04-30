Verity: Το πρώτο επίσημο teaser της ταινίας κυκλοφόρησε και είναι όσο σκοτεινό το περιμέναμε

Το Verity έχει πρεμιέρα τον Οκτώβριο, ωστόσο μέχρι τότε το teaser μας έδωσε μια μικρή γεύση

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο teaser της επερχόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς του best seller μυθιστορήματος Verity από την Amazon MGM, με πρωταγωνιστές τους Αν Χάθαγουεϊ, Ντακότα Τζόνσον, Τζος Χάρτνετ. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα έργα της Κόλιν Χούβερ, εξού και έχει συγκεντρώσει ήδη το ενδιαφέρον των θεατών.

Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και φέρει τον τίτλο «Το ημερολόγιο της Βέριτι». Όσοι το έχετε διαβάσει, γνωρίζετε πόσο ανατρεπτικό είναι, επομένως περιμένουμε να δούμε κάτι πολύ καλό στην μεγάλη οθόνη.

Το teaser ξεκινά με τον χαρακτήρα της Ντακότα Τζόνσον, που υποδύεται την Λόουεν Άσλι, να περπατά κατά τη διάρκεια της νύχτας στο σπίτι των Κρόφορντ και να κατευθύνεται προς τον Τζέρεμι (Τζος Χάρτνετ). Η Λόουεν έχει προσληφθεί, προκειμένου να τελειώσει το μυθιστόρημα της Βέριτι, που είναι διάσημη συγγραφέας.

Η Βέριτι, καθηλωμένη στο κρεβάτι μετά από τροχαίο ατύχημα, κοιμάται μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον Τζέρεμι όταν η Λόουεν γλιστρά μέσα φορώντας μια μεταξωτή ρόμπα, κάθεται μαζί του στον καναπέ ενώ εκείνος βλέπει τηλεόραση και ανεβαίνει στην αγκαλιά του.

Άλλες σκηνές δείχνουν τη Βέριτι πριν το ατύχημα, να εμφανίζεται γεμάτη αυτοπεποίθηση και καλοντυμένη, και στη συνέχεια μετά, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και σε μελαγχολική κατάσταση, καθώς τη ταΐζουν στο απομονωμένο της κτήμα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η υπόθεση ακολουθεί τη συγγραφέα Λόουεν Άσλι, η οποία δεν έχει γράψει επιτυχίες. Βρίσκεται σε οικονομική δεινότητα όταν ξαφνικά δέχεται μια ανέλπιστα καλή πρόταση από τον Τζέρεμι Κρόφορντ. Εκείνος είναι σύζυγος της διάσημης συγγραφέως Βέριτι, η οποία είναι τραυματισμένη από τροχαίο και αδυνατεί να ολοκληρώσει τα τελευταία της βιβλία. Η Λόουεν είναι εκείνη που θα αναλάβει να το κάνει, με βάση τις σημειώσεις που έχει κρατήσει η Βέριτι. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως φαίνονται και σύντομα πολλά μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση παίρνει άλλη τροπή όταν η Λόουεν ερωτεύεται τον Τζέρεμι.

Το Verity είναι η πιο πρόσφατη ιστορία της Κόλιν Χούβερ που μεταφέρεται από μυθιστόρημα στη μεγάλη οθόνη. Έχει επίσης γράψει τα μυθιστορήματα It Ends With Us, Regretting You και Reminders of Him, τα οποία έχουν επίσης μεταφερθεί στους κινηματογράφους. Το Verity κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.