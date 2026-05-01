The Apprentice: Θα επιστρέψει το ριάλιτι του Ντόναλντ Τραμπ με παρουσιαστή τον μεγαλύτερο γιο του;

Τι απαντά η Amazon

Πριν λίγες ημέρες, ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal έκανε λόγο για επιστροφή του ριάλιτι The Apprentice, αυτό που ουσιαστικά καθιέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ως έναν τηλεοπτικό σταρ, πριν αποφασίσει να κατέβει στην πολιτική. Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, έχει προταθεί από στελέχη ως πιθανός παρουσιαστής. Ισχύει όμως αυτό;

Σε δήλωση που εξασφάλισε το People, εκπρόσωπος της Amazon διευκρίνισε πως τα δημοσίευματα για το μέλλον του The Apprentice είναι, προς το παρόν, αναληθή. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεται σε ενεργή ανάπτυξη και «οποιαδήποτε αναφορά σε λεπτομέρειες της εκπομπής ή σε πιθανούς παρουσιαστές είναι καθαρά υποθετική. Από τότε που αποκτήσαμε την MGM, έχουμε κάνει εσωτερικές συζητήσεις για το ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα για το The Apprentice».

Πηγή κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ Τζ. δήλωσε στο περιοδικό πως το δημοσίευμα της WSJ ήταν η πρώτη φορά που άκουσε για την ιδέα να επιστρέψει το The Apprentice. Η WSJ αναφέρει επίσης πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και ότι η Amazon δεν έχει προσεγγίσει την οικογένεια Τραμπ. Αν όμως τελικά η ιδέα υλοποιηθεί, τότε το ριάλιτι θα προβληθεί στο Amazon Prime Video.

Το The Apprentice αύξησε τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ τη δεκαετία πριν την υποψηφιότητά του για την προεδρία. Η Amazon απέκτησε το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο MGM το 2022, αποκτώντας τελικά και τον κατάλογο της εκπομπής.

Το 2015, ο Τραμπ - ο οποίος ήταν παρουσιαστής και εκτελεστικός παραγωγός - αποχώρησε από την εκπομπή για να επικεντρωθεί στην πολιτική του καριέρα. Το NBC διέκοψε τη συνεργασία μαζί του μετά από σχόλια που έκανε για Μεξικανούς μετανάστες. Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανέλαβε αργότερα την παρουσίαση του The Celebrity Apprentice το 2017 για μία σεζόν, πριν αποχωρήσει και ο ίδιος.

Σε συνέντευξή του στο Empire τότε, σύμφωνα με το BBC, ο Σβαρτσενέγκερ υποστήριξε ότι εκστρατεία κατά του Τραμπ στα social media επηρέασε τα νούμερα τηλεθέασης όταν ανέλαβε. Είπε επίσης ότι θα αρνιόταν αν του ζητούσαν να επιστρέψει ως παρουσιαστής. «Όταν ο κόσμος έμαθε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμενε εκτελεστικός παραγωγός και συνέχιζε να λαμβάνει χρήματα από την εκπομπή, τότε οι μισοί άνθρωποι άρχισαν να την μποϊκοτάρουν. Δεν έχει να κάνει με την εκπομπή, γιατί όλοι όσους συναντούσα μου έλεγαν: “Μου αρέσει η εκπομπή, αλλά την έκλεισα γιατί μόλις είδα το όνομα του Τραμπ, έφυγα!”».

Πάντως, τα δημοσιεύματα για το μέλλον του The Apprentice ακολουθούν την κυκλοφορία του πρόσφατου ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, Melania, σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ. Το ντοκιμαντέρ, που αποκτήθηκε από την Amazon MGM Studios έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζει στιγμές από τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.