Μπομπ Ντίλαν: 60 χρόνια μετά το “Judas”, τα έργα του επιστρέφουν στην πόλη που τον αμφισβήτησε

Έξι δεκαετίες μετά το ιστορικό επεισόδιο στο Μάντσεστερ, όταν ο Μπομπ Ντίλαν αποδοκιμάστηκε ως «Judas», η πόλη παρουσιάζει για πρώτη φορά την εικαστική του δουλειά.

Ο Μπομπ Ντίλαν επιστρέφει στο Μάντσεστερ όχι ως τραγουδοποιός, αλλά ως εικαστικός δημιουργός. Η πόλη, όπου το 1966 ένας θεατής τον αποκάλεσε «Judas» κατά τη διάρκεια συναυλίας, φιλοξενεί σήμερα έκθεση της καλλιτεχνικής του δουλειάς, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή ιστορική αναστροφή.

Το περιστατικό συνέβη στις 17 Μαΐου 1966, στο Free Trade Hall του Μάντσεστερ, όταν ο Μπομπ Ντίλαν είχε ήδη αρχίσει να απομακρύνεται από τον καθαρό ακουστικό φολκ ήχο που τον καθιέρωσε στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Η προσθήκη ηλεκτρικής κιθάρας στο ρεπερτόριό του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μερίδα του κοινού, με έναν θεατή να φωνάζει «Judas», κατηγορώντας τον ουσιαστικά για προδοσία απέναντι στο φολκ ιδεώδες.

Η αντίδραση του Μπομπ Ντίλαν επί σκηνής έμεινε στην ιστορία: «Δεν σε πιστεύω» και «Λες ψέματα», απάντησε εμφανώς ενοχλημένος, πριν στραφεί προς το συγκρότημά του και δώσει την εντολή να «παίξουν το γαμ… δυνατά», πριν ξεσπάσει το επόμενο τραγούδι. Η στιγμή αυτή έχει καταγραφεί ως ένα από τα πιο καθοριστικά επεισόδια στην πορεία του καλλιτέχνη και, ευρύτερα, στη μετάβαση της ροκ μουσικής σε πιο ηλεκτρικές και πειραματικές μορφές.

Σήμερα, ακριβώς αυτός ο καλλιτέχνης επιστρέφει στο ίδιο αστικό περιβάλλον μέσα από μια διαφορετική δημιουργική διάσταση. Στην γκαλερί Castle Fine Art στο Μάντσεστερ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην πόλη μια επιλογή από 30 έργα ζωγραφικής, σχεδίων και γλυπτών του Ντίλαν, στο πλαίσιο της σειράς «Retrospectrum».

Η έκθεση έχει ήδη παρουσιαστεί σε Κίνα, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τώρα κάνει στάση στο Μάντσεστερ, προσφέροντας στο κοινό μια νέα οπτική πάνω στον καλλιτέχνη. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, πρόκειται για έργα που αποκαλύπτουν «το εύρος της καλλιτεχνικής του έκφρασης πέρα από τη μουσική», αναδεικνύοντας μια πιο εσωστρεφή και παρατηρητική πλευρά του δημιουργού.

Ο ίδιος ο Μπομπ Ντίλαν έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι δεν αντιμετωπίζει τα έργα του ως προϊόντα συγκεκριμένων στιγμών ή συναισθηματικών περιόδων, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής διαδρομής, που αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τον κόσμο μέσα από τον χρόνο.

Παράλληλα με τη μουσική του κληρονομιά —που περιλαμβάνει τραγούδια-σταθμούς όπως τα Blowin’ in the Wind, Like a Rolling Stone και The Times They Are A-Changin’— ο Μπομπ Ντίλαν συνεχίζει να αποτελεί μια πολυδιάστατη μορφή της παγκόσμιας κουλτούρας. Έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016, ενώ η ζωή και η καριέρα του έχουν αποτελέσει αντικείμενο κινηματογραφικών ταινιών και βιογραφικών προσεγγίσεων.

Η σημερινή έκθεση στο Μάντσεστερ δεν αποτελεί απλώς μια καλλιτεχνική παρουσίαση, αλλά και μια συμβολική επιστροφή σε έναν τόπο όπου κάποτε η μουσική του προκάλεσε ρήξη.