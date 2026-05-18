Eurovision: Άλλη μία χώρα προειδοποιεί με αποχώρηση, αν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί από τη διοργάνωση

Θα γίνει η έκτη χώρα που δεν θα στείλει καλλιτέχνη να την εκπροσωπήσει και ούτε θα προβάλλει την επόμενη Eurovision

Η Eurovision μπορεί να έριξε αυλαία το Σάββατο, με τη Βουλγαρία να κερδίζει για πρώτη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού, ωστόσο επικρατεί ακόμα έντονος προβληματισμός. Κυρίως για τις ψήφους που πήρε το Ισραήλ, που για ακόμη μια χρονιά βρέθηκε μία ανάσα πριν τη νίκη.

Για παράδειγμα, το Βέλγιο άφησε να εννοηθεί πως θα γίνει η έκτη χώρα που θα αποχωρήσει από την Eurovision εξαιτίας του Ισράηλ, αν η EBU δεν το αποκλείσει, όπως συνέβη με τη Ρωσία. Υπενθυμίζεται πως η Ισπανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία δεν συμμετείχαν στην φετινή διοργάνωση.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT δήλωσε, για την ακρίβεια, πως το Βέλγιο δεν θα συμμετέχει του χρόνου αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί. Η ανακοίνωση από την εκπρόσωπο Γιασμίν Βαν ντερ Μπορτ έγραφε: «Αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες να στείλει η VRT καλλιτέχνη του χρόνου είναι μικρές. Περιμένουμε ένα ισχυρό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση [την ομάδα ραδιοτηλεοπτικών φορέων που διοργανώνει κάθε χρόνο τη Eurovision] κατά του πολέμου και της βίας και υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές είναι οι αξίες που θα έπρεπε να ενώνουν το φεστιβάλ, και αυτή τη στιγμή επισκιάζονται υπερβολικά».

Συνέχισε λέγοντας: «Ζητούμε ένα σαφές πλαίσιο συμμετοχής, μια ανοιχτή συζήτηση και μια άμεση ψηφοφορία μεταξύ των μελών της EBU. Μέχρι στιγμής, έχουμε λάβει ανεπαρκή ανταπόκριση σε αυτό. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των ημιτελικών αυτής της εβδομάδας, δεν λάβαμε κανένα σημάδι ότι η EBU ακούει τις ανησυχίες μας. Φυσικά, θέλουμε να το συζητήσουμε με άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Αλλά αν η στάση της EBU δεν αλλάξει, οι πιθανότητες να στείλει η VRT καλλιτέχνη του χρόνου είναι μικρές».

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το Βέλγιο διαθέτει δύο εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, οι οποίοι εναλλάσσονται στη διοργάνωση της συμμετοχής της χώρας στη Eurovision κάθε χρόνο. Φέτος ήταν η σειρά της RTBF, ενώ η VRT είχε δηλώσει πέρυσι ότι «συμμερίζεται και υποστηρίζει τη θέση των χωρών που αποχώρησαν από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision».

Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά τηλεθέασης της Eurovision στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για μποϊκοτάζ της διοργάνωσης σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.