Η σκοτεινή πλευρά διάσημου βρετανικού ριάλιτι: Γυναίκες καταγγέλουν βιασμούς στο "Married at First Sight"

Θύελλα αντιδράσεων για το βρετανικό ριάλιτι Married at First Sight, μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση

Το βρετανικό ριάλιτι Married at First Sight, που εδώ και δέκα σεζόν θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα του Channel 4, βρίσκεται στο μικροσκόπιο μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Τις καταγγελίες έφερε στο φως το ντοκιμαντέρ του BBC Panorama που φέρει τον τίτλο «Η σκοτεινή πλευρά του Married at First Sight», ξεσηκώνοντας, όπως ήταν αναμενόμενο, θύελλα αντιδράσεων στην Βρετανία. Οι τρεις πρώην παίκτριες του ριάλιτι, μίλησαν για τα όσα έζησαν από τους τηλεοπτικούς συζύγους τους, ενώ παράλληλα κατηγόρησαν την παραγωγή του ριάλιτι πως δεν τις προστάτευσε, καθώς και το Channel 4 που, σύμφωνα με τις ίδιες, ήταν ενήμερο για κάποιες καταγγελίες.

Για την ιστορία, μετά την καταιγίδα που ξέσπασε, το Channel 4 αφαίρεσε όλα τα επεισόδια από τις streaming υπηρεσίες και τα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς και από τους επίσημους λογαριασμούς του Married at First Sight.

Στο ντοκιμαντέρ του BBC Panorama, οι τρεις γυναίκες (εκ των οποίων η μία αποκάλυψε την ταυτότητά της), μίλησαν για τον εφιάλτη που έζησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε πως ο τηλεοπτικός της σύζυγος τη βίασε και στη συνέχεια την απείλησε με οξύ αν μιλούσε πουθενά.

Η δεύτερη γυναίκα ενημέρωσε τόσο το Channel 4 όσο και την CPL, πριν την μετάδοση των επεισοδίων, πως υπέστη βιασμό. Τα επεισόδια της προβλήθηκαν κανονικά. Η τρίτη γυναίκα, η Σόνα Μάντερσον, κατήγγειλε πως υπέστη σεξουαλική παρενόχληση. «Δεν νομίζω ότι επειδή πηγαίνεις σε ένα ριάλιτι, σου αξίζει με οποιονδήποτε τρόπο να σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε, μεταξύ άλλων, η ίδια.

Τι βλέπουν οι εκατομμύρια τηλεθεατές στο Married at First Sight

Το Married at First Sight είναι ένα επιτυχημένο, αλλά ταυτόχρονα αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό ριάλιτι. Στους θεατές παρουσιάζεται ως ένα «κοινωνικό πείραμα», όπου οι συμμετέχοντες, αναζητώντας την αγάπη και τη φήμη, παντρεύονται κυριολεκτικά με έναν άγνωστο. Δεν τον έχουν συναντήσει καθόλου προηγουμένως.

Το ζευγάρια επιλέγονται από μία ομάδα ειδικών, που με βάση τα ψυχολογικά τους τεστ, κρίνουν πως ταιριάζουν. Ή και όχι, αν θέλουν κάτι πιο πικάντικο για νούμερα τηλεθέασης. Αφού παντρευτούν (χωρίς να έχει νομική ισχύ ο γάμος), πηγαίνουν μήνα του μέλιτος και στη συνέχεια μετακομίζουν μαζί για μερικές εβδομάδες. Σημειώνεται πως η καθημερινότητά τους καταγράφεται από κάμερες. Μόλις τελειώσει το εν λόγω «πείραμα», το ζευγάρι αποφασίζει αν θα συνεχίσει μαζί ή θα πάρει διαζύγιο.

Το βρετανικό Married at First Sight βασίστηκε στο αντίστοιχο της Δανίας, Gift Ved Første Blik, που συστήθηκε στο κοινό το 2013. Πρόκειται για ένα απόλυτα επιτυχημένο παγκόσμιο franchise, ενώ μόνο τα νούμερα τηλεθέασης στη βρετανική εκδοχή ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια.

Θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για ένα ακόμη guilty pleasure ριάλιτι, από τα πολλά που προβάλλονται στις streaming πλατφόρμες και την τηλεόραση, όμως το πρόβλημα είναι βαθύ και η δημόσια συζήτηση για τα όρια που ξεπερνιούνται έχει ανοίξει ξανά. Άλλωστε, το Married at First Sight έχει δεχτεί αρκετές φορές κριτική, κυρίως για τις χειριστικές συμπεριφορές και την τοξικότητα απέναντι στις γυναίκες. Ωστόσο, ουδέποτε υπήρχαν καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχουν μέτρα για την ασφάλεια των γυναικών.