Maestro: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για το φινάλε - Πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή

Και επίσημα μπήκε η τελεία στη σειρά Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Και επίσημα το Maestro έφτασε στο τέλος του, με τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν να ολοκληρώνονται. Το υπέροχο ταξίδι στους Παξούς, που μας χάρισε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και όλο το καστ, έφτασε στον προορισμό του. Σημείωσε επιτυχία, αγαπήθηκε από τους θεατές και βγήκε εκτός συνόρων χάρη στο Netflix.

Η τελευταία σκηνή δεν γυρίστηκε στο νησί του Ιονίου, αλλά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο της πρωτεύουσας. Την αποκάλυψη έκανε ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θερμά συγχαρητήρια στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε ολόκληρη την ομάδα του για την υψηλού επιπέδου δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή τους. Η συνέχεια στην οθόνη!».

Το “αντίο” του είπε και ο Αλκίνοος Αλμπάνης, γράφοντας στην ανάρτηση του:

«Πέντε χρόνια, τέσσερις σεζόν, αμέτρητες στιγμές. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξει και έφτασε πολύ πιο μακριά απ’ όσο θα τολμούσαμε να ονειρευτούμε. Ευγνώμων για τους ανθρώπους, τις συναντήσεις, την αγάπη και τη διαδρομή. Αντίο, Maestro. Και ευχαριστώ».