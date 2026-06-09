Ίντρις Έλμπα: “Το κοινό δεν θα δεχόταν ποτέ έναν μαύρο ηθοποιό ως Τζέιμς Μποντ - Δεν αρέσει στην κουλτούρα τους”

Ο ηθοποιός απάντησε στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ο Ίντρις Έλμπα διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021. Για την ακρίβεια, ο ηθοποιός που αυτή τη περίοδο προωθεί τη νέα του ταινία Masters of the Universe, δήλωσε στο βρετανικό GQ ότι η συζήτηση που τον συνέδεε με τον ρόλο «δεν είχε ποτέ πραγματική βάση».

«Πάντα πίστευα ότι δεν ήταν κάτι ρεαλιστικό. Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Παρ’ όλα αυτά, το εξέλαβα ως κομπλιμέντο. Επίσης, ρεαλιστικά μιλώντας, ορισμένες αγορές απλώς δεν το αποδέχονται. Ο Μποντ είναι τεράστιος σε όλο τον κόσμο. Και όλα τα κοινά δεν θα αποδέχονταν έναν μαύρο άνδρα, έναν Αφρικανό άνδρα, στον ρόλο του Μποντ. Δεν είναι αυτό που τους αρέσει στην κουλτούρα τους. Τελεία και παύλα».

Επίσης, ο Ίντρις Έλμπα δήλωσε πως πιστεύει πως ο χαρακτήρας δεν θα πρέπει να απομακρυνθεί υπερβολικά από την αρχική δημιουργία του Ίαν Φλέμινγκ.

«Ο Μποντ είναι τόσο εξωπραγματικός, ώστε μια μικρή δόση ρεαλισμού είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε “woke”. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που είναι: μια μορφή απόδρασης από την πραγματικότητα. Μην προσπαθείτε να ικανοποιήσετε τα γούστα όλου του κόσμου. Απλώς αφήστε τον να είναι ο Μποντ».

Εδώ και πέντε χρόνια, έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Όπως γράφει ο Guardian, πηγή που μίλησε στο Variety ανέφερε ότι ο 26χρονος Τομ Φράνσις έχει ήδη περάσει από οντισιόν, ενώ οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Τζέικομπ Ελόρντι και Κάλουμ Τέρνερ φέρονται επίσης να συγκαταλέγονται στους υποψήφιους για τον ρόλο.