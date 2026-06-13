«Πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για την εξαγορά της Warner Bros από την Paramount

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount.

Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της βιομηχανίας του θεάματος εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance θα γίνει έναντι 111 δισ. δολαρίων. Η απόφαση αυτή αποτελεί κρίσιμο σταθμό για τη συγχώνευση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το Χόλιγουντ, καθώς συνενώνει δύο από τους πιο ισχυρούς παίκτες της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Η Warner Bros Discovery ελέγχει μερικά από τα πιο εμβληματικά brands της βιομηχανίας, όπως το CNN και το HBO, ενώ η Paramount διαθέτει εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραγωγών και πλατφορμών streaming. Παρά την έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια εξακολουθούν να εξετάζουν το ενδεχόμενο νομικής προσφυγής, με τον Γενικό Εισαγγελέα της πολιτείας Ρομπ Μπόντα να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τη συγκέντρωση ισχύος στην ψυχαγωγία.

Ο Μπόντα έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια συγχώνευση θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό, να μειώσει τις ευκαιρίες για δημιουργούς και να επηρεάσει αρνητικά την αγορά εργασίας στο Χόλιγουντ.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο επικεφαλής της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, είναι γιος του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, γνωστού για τη στήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η σχέση αυτή έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις για πιθανές πολιτικές επιρροές πίσω από το deal, αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τέτοια σενάρια.

Παράλληλα, πάνω από 1.400 ηθοποιοί, σκηνοθέτες και δημιουργοί υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή τον Απρίλιο, εκφράζοντας την ανησυχίας τους σχετικά με τη συγχώνευση, που όπως σημειώνουν, η ενοποίηση δύο τόσο μεγάλων ομίλων θα μπορούσε να σημαίνει «λιγότερες θέσεις εργασίας, λιγότερες επιλογές για το κοινό και μεγαλύτερη οικονομική πίεση για ανεξάρτητους δημιουργούς».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, η διαδικασία εγκρίσεων συνοδεύτηκε από έντονες επιχειρηματικές συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων και η αντιπαράθεση με τη Netflix, που αποτελεί βασικό ανταγωνιστή των δύο ομίλων στον χώρο του streaming. Η μάχη για την κυριαρχία στην ψηφιακή ψυχαγωγία παραμένει ανοιχτή, με τις μεγάλες εταιρείες να επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε περιεχόμενο, τεχνολογία και παγκόσμια επέκταση.

Το μέλλον της συγχώνευσης θα εξαρτηθεί πλέον από το αν οι περιφερειακές αρχές θα αποδεχθούν τη συγκέντρωση ισχύος ή αν θα επιχειρήσουν να την ανατρέψουν. Αν τελικά ολοκληρωθεί, η εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance θα αποτελέσει σημείο καμπής για την παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Με τον έλεγχο τεράστιων στούντιο, τηλεοπτικών δικτύων και streaming πλατφορμών, ο νέος όμιλος θα αποκτήσει πρωτοφανή ισχύ στη διαμόρφωση του περιεχομένου που φτάνει σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.