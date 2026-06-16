Στην αγωγή της, η Τάιρα Μπανκς εξηγεί πως χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα επεξεργασμένο υλικό από τη συνέντευξή της

Η Τάιρα Μπανκς, όχι μόνο δεν έμεινε ευχαριστημένη από το ντοκιμαντέρ του Netflix για το America’s Next Top Model, αλλά κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση, υποστηρίζοντας πως η ομάδα πίσω από το Reality Check: Inside America’s Next Top Model, πέρασε από επεξεργασία τη συνέντευξή της, ώστε να παρουσιάσει μια ψευδή αφήγηση για την εκπομπή.

Όπως γράφει το The Cut, στην αγωγή εις βάρος των σκηνοθετών και της εταιρείας παραγωγής, η Τάιρα Μπανκς ισχυρίζεται πως παραλείφθηκαν πολλά σημεία από τη συνέντευξη, στα οποία αναλάμβανε την ευθύνη για μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της εκπομπής. Σύμφωνα με την ίδια, μίλησε με τους παραγωγούς περίπου 3,5 ώρες, μόνο και μόνο για να χρησιμοποιηθούν αποσπασματικά οι δηλώσεις της στο τέλος.

«Από τις ώρες απαντήσεων που έδωσε η Τάιρα Μπανκς, οι παραγωγοί χρησιμοποίησαν μόνο περίπου 16 λεπτά. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν ό,τι μπορούσε να μονταριστεί ώστε να δημιουργηθεί μια ψευδή αφήγηση, άσχετη μα όσα πραγματικά εξέφρασε», γράφει, μεταξύ άλλων, η αγωγή.

Η Τάιρα Μπανκς επικεντρώνεται στις κατηγορίες που διατύπωσε η διαγωνιζόμενη Σάντι Σάλιβαν, η οποία συμμετείχε στον δεύτερο κύκλο του America’s Next Top Model, το 2004. Σε ένα επεισόδιο με τίτλο «The Girl Who Cheated», η εκπομπή είχε προβάλλει ορισμένα πλάνα της 21χρονης τότε Σάλιβαν, να μεθάει μέχρι λιποθυμίας σε ταξίδι στο Μιλάνο, να κάνει σεξ με έναν άνδρα μοντέλο και στη συνέχεια να ομολογεί κλαίγοντας το περιστατικό στον φίλο της στην πατρίδα της.

Αργότερα, η Τάιρα Μπανκς είχε μια on-camera συζήτηση με τις διαγωνιζόμενες για το ζήτημα της απιστίας στις ερωτικές σχέσεις. Στο Reality Check του Netflix, η Σάλιβαν είπε ότι, ενώ τότε έβλεπε την εμπειρία ως απιστία, πλέον έχει καταλήξει να θεωρεί ότι ήταν υπερβολικά μεθυσμένη για να συναινέσει σε οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη. Πρόσθεσε επίσης ότι θα ήθελε κάποιος από την παραγωγή να είχε παρέμβει για να τη βοηθήσει εκείνο το βράδυ.

Η Τάιρα Μπανκς ρωτήθηκε για το περιστατικό στο ντοκιμαντέρ, το οποίο έδειξε την εξής απάντηση: «Θυμάμαι την ιστορία της. Είναι λίγο δύσκολο για μένα να μιλήσω για την παραγωγή γιατί αυτό δεν είναι δικό μου πεδίο». Ωστόσο, στην αγωγή υποστηρίζει ότι είπε πολύ περισσότερα και πως η παραγωγή παρέλειψε σκόπιμα τα λόγια της για δυσφήμιση, σύμφωνα με την οποία υποτίθεται ότι επέτρεψε να συμβεί σεξουαλική επίθεση στη Σάλιβαν και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε το τραύμα της για τηλεθέαση.

Επίσης, διαφωνεί με το τέλος του πρώτου επεισοδίου, υποστηρίζοντας πως το cliffhanger υπονοούσε πως η Τάιρα Μπανκς δεν μπορεί ούτε να θυμηθεί την ιστορία της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση στην εκπομπή της.

Η Τάιρα Μπανκς ισχυρίζεται ότι δεν είχε πρόσβαση στο ντοκιμαντέρ μέχρι μία μέρα πριν την πρεμιέρα του και ότι οι παραγωγοί απέρριψαν τα αιτήματά της να δει το αμοντάριστο υλικό της συνέντευξης. Εκτός από τη δυσφήμιση, τους κατηγορεί επίσης για παραβίαση σύμβασης και ψευδή υποστήριξη/εκπροσώπηση. Ζητά αποζημιώσεις που θα καθοριστούν από ένορκη δίκη.